Из-за забастовки в аэропорту Хельсинки Finnair отменил 50 рейсов

Национальная авиакомпания Финляндии Finnair в понедельник отменила около 50 рейсов из-за забастовки, которую в аэропорту Хельсинки проводит Профсоюз работников авиации Финляндии (IUA), сообщает LETA со ссылкой на YLE.

Забастовка IUA в аэропорту Хельсинки затрудняет предоставление наземных услуг.

По информации Finnair, отмена рейсов затронет примерно 3600 пассажиров, а также может привести к сбоям в обработке багажа.

Руководитель проектов по коммуникации аэропорта Риги Илзе Сална сообщила агентству LETA, что из-за забастовки рейсы между Ригой и Хельсинки латвийской национальной авиакомпании airBaltic и авиакомпании Finnair на данный момент не затронуты.

Разногласия между IUA и ассоциацией работодателей авиационной отрасли Palta продолжаются с конца января. За это время IUA уже неоднократно организовывал забастовки, в связи с чем Finnair была вынуждена отменить сотни рейсов.

Из-за забастовки IUA авиакомпания была вынуждена отменить рейсы и в пятницу.

Большинство работодателей авиационной отрасли Финляндии согласились на повышение зарплат в соответствии с общенациональными соглашениями, однако IUA продолжает настаивать на более высоком увеличении.

Следующую забастовку IUA планирует провести в среду.