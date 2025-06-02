Латвийский эксперт назвал главный итог успешной атаки на авиабазы РФ

Главным приобретением от осуществлённой в конце минувшей недели атаки украинских дронов на российские авиабазы, в ходе которой были нанесены удары по трети стратегической авиации России, стала мораль — как для самих украинцев, так и для их союзников, заявил в интервью Латвийскому радио директор Центра стратегических коммуникаций НАТО («Stratcom») Янис Сартс, сообщает ЛЕТА.

По его словам, Украина в этой войне уже не раз показала, что в моменты, когда ситуация кажется особенно тяжёлой, она способна совершить нечто неожиданное, что меняет восприятие её возможностей. "Я думаю, это своего рода украинский почерк", — прокомментировал Сартс, напомнив также об операции в Курске в прошлом году, которая стала неожиданным поворотом событий для многих.

Он считает, что и военный эффект от удара по российским аэродромам весьма значителен — потенциал стратегической авиации страны-агрессора заметно ослаблен. Конечно, это ещё не перелом в войне, но это играет на руку Украине, убеждён Сартс.

Тем не менее наибольшее значение, по его мнению, имеет именно моральный эффект — как для самих украинцев, так и для их союзников. Очень много говорят о бесчисленных российских ударах по Украине, что крайне угнетает не только самих украинцев, но и тех, кто их поддерживает. Однако внезапные успехи Украины вселяют надежду и напоминают, что не всё так плохо, подчеркнул директор «Stratcom», добавив, что "война во многом происходит в головах".

Как сообщалось ранее, в воскресенье Украина нанесла удары дронами по нескольким российским военным аэродромам в глубине территории РФ, включая Сибирь, где базируются бомбардировщики, — об этом сообщили украинские и западные СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ).

Атака была осуществлена с территории России — дроны запускались с грузовиков.

По информации СБУ, были поражены 41 самолёт, в том числе A-50, Ту-95 и Ту-22М3.

Связанный с российскими ВВС Telegram-канал «Fighterbomber» сообщил, что дроны были запущены с минимального расстояния, поэтому системы противовоздушной обороны России — «Панцирь» и С-300 — не успели отреагировать.

В воскресенье вечером СБУ заявила, что в рамках операции «Паутинка» были выведены из строя 34% российских носителей крылатых ракет стратегического назначения.