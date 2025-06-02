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Латвийский эксперт назвал главный итог успешной атаки на авиабазы РФ 4 1365

В мире
Дата публикации: 02.06.2025
BB.LV
Латвийский эксперт назвал главный итог успешной атаки на авиабазы РФ
ФОТО: LETA

Главным приобретением от осуществлённой в конце минувшей недели атаки украинских дронов на российские авиабазы, в ходе которой были нанесены удары по трети стратегической авиации России, стала мораль — как для самих украинцев, так и для их союзников, заявил в интервью Латвийскому радио директор Центра стратегических коммуникаций НАТО («Stratcom») Янис Сартс, сообщает ЛЕТА.

По его словам, Украина в этой войне уже не раз показала, что в моменты, когда ситуация кажется особенно тяжёлой, она способна совершить нечто неожиданное, что меняет восприятие её возможностей. "Я думаю, это своего рода украинский почерк", — прокомментировал Сартс, напомнив также об операции в Курске в прошлом году, которая стала неожиданным поворотом событий для многих.

Он считает, что и военный эффект от удара по российским аэродромам весьма значителен — потенциал стратегической авиации страны-агрессора заметно ослаблен. Конечно, это ещё не перелом в войне, но это играет на руку Украине, убеждён Сартс.

Тем не менее наибольшее значение, по его мнению, имеет именно моральный эффект — как для самих украинцев, так и для их союзников. Очень много говорят о бесчисленных российских ударах по Украине, что крайне угнетает не только самих украинцев, но и тех, кто их поддерживает. Однако внезапные успехи Украины вселяют надежду и напоминают, что не всё так плохо, подчеркнул директор «Stratcom», добавив, что "война во многом происходит в головах".

Как сообщалось ранее, в воскресенье Украина нанесла удары дронами по нескольким российским военным аэродромам в глубине территории РФ, включая Сибирь, где базируются бомбардировщики, — об этом сообщили украинские и западные СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ).

Атака была осуществлена с территории России — дроны запускались с грузовиков.

По информации СБУ, были поражены 41 самолёт, в том числе A-50, Ту-95 и Ту-22М3.

Связанный с российскими ВВС Telegram-канал «Fighterbomber» сообщил, что дроны были запущены с минимального расстояния, поэтому системы противовоздушной обороны России — «Панцирь» и С-300 — не успели отреагировать.

В воскресенье вечером СБУ заявила, что в рамках операции «Паутинка» были выведены из строя 34% российских носителей крылатых ракет стратегического назначения.

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#война рф и украины
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(4)
  • lg
    lo gos
    2-го июня

    Сейчас время такое. очень тяжёлое. Чем тупее эксперт и громче орёт, тем лучше, Тем он востребование, тем больше ему дадут ему покушать с барского стола.

    11
    1
  • А
    Андрей
    2-го июня

    "война во многом происходит в головах" - тут можно согласиться с обладателем психоделических носков, гражданином (? скольких стран?) Сартсом. Но стоит сделать более важный вывод: если "внезапные успехи Украины вселяют надежду и напоминают, что не всё так плохо", то а) значит до 1.06 гражданин думал, что "всё так плохо" - т.е. безнадежно - т.е. в голове этого "экперта" война уже проиграна. б) "внезапные успехи" - т.е. никто не ждал, других признаков не наблюдается. Всем понятно, что это разовая акция, которую долго готовили. Россияне почему-то не до конца проделали домашнюю работу по прошлым случаям. Но наверное сделают. И что тогда? Снова Сартс будет меланхолично ждать новой удачи?

    Давно хотелось спросить обладателя психоделических носков с надписью "д..и русню!" - эти носки стирать можно или нет? Т.е. после стирки они теряют свои психоделические свойства или нет?
    Янис, после случая с носками - Вам надо бы уволиться или сильно лечиться у психиатра! Если ваше руководство этого не понимает, то значит, они также как и вы давно сидять на эмоциональной игле. Т.е. их ненормативная логика находится в очень уязвимом состоянии. А с такими показателями невозможно победить! Этот Сарстс кончился! Везите нового!

    17
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го июня

    Вот такие "икспёрды" сперва провоцируют военные действия, рукоплещут терактам и диверсиям - а потом первые с писком сдискивают подальше, когда раздуваемые ими угли войны начинают долетать до их норки.

    22
    2
  • ФФ
    Федул Федулов
    2-го июня

    Украина провоцирует Россию применить стратегическое оружие?!

    35
    2
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