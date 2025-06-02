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Науседа — НАТО: не ждать до 2032 года, действовать нужно уже сейчас 1 441

В мире
Дата публикации: 02.06.2025
LETA
Науседа — НАТО: не ждать до 2032 года, действовать нужно уже сейчас

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник призвал НАТО ускорить реализацию будущих обязательств по расходам на оборону.

Поскольку Соединенные Штаты оказывают давление на союзников, требуя выделять 5% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону, дипломаты говорят, что альянс попытается договориться о разделенном на две части обязательстве на саммите в Гааге в конце июня.

Только расходы на оборону предлагается увеличить до 3,5% ВВП, а еще 1,5% ВВП выделить связанные с обороной нужды, такие как развитие инфраструктуры двойного назначения.

Страны НАТО рассматривают возможность установить крайний срок выполнения обязательств в 2032 году, но Науседа считает, что это должно быть сделано в течение пяти лет.

В понедельник лидеры восточных и северных стран НАТО собрались на встречу в Вильнюсе, чтобы обсудить предстоящий саммит в Гааге.

Как заявил Науседа, Россия не ждет и намерена реформировать свои вооруженные силы незамедлительно. "У нас очень мало времени, чтобы сделать то же самое. Я думаю, нам нужно говорить о трех-пяти годах", - заявил президент Литвы.

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#нато #литва
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(1)
  • IP
    Ivans Pupkins
    2-го июня

    Этот Непоседа такой дебил!

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