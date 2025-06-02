Зеленский в Вильнюсе о мирных переговорах после атак на авиацию РФ: вы все увидите

Президент Украины Владимир Зеленский не комментирует влияние массированной атаки Киева с использованием беспилотников на российские авиабазы на мирные переговоры с Кремлем.

"Вы все увидите", - сказал Зеленский журналистам в Вильнюсе после прибытия на встречу лидеров восточных и северных стран НАТО, когда его спросили о возможном влиянии атаки на мирные переговоры в Стамбуле.

Как сообщало агентство BNS, ожидается, что российские и украинские официальные лица проведут второй раунд прямых переговоров в Стамбуле в понедельник, чтобы обменяться планами по прекращению продолжающегося более трех лет вторжения Москвы.

Переговоры состоятся на следующий день после того, как Украина в воскресенье предприняла масштабную атаку на российские военные самолеты, нанеся удары по нескольким базам в стране в тысячах километров от границы.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в воскресенье вечером, что нанесенный России ущерб составил 7 млрд долларов (6,17 млрд евро).

Ранее Зеленский говорил, что Украина использовала в этой масштабной атаке 117 дронов.

"Мы должны показать, что каждая страна готова защищать свой суверенитет и территориальную целостность. И Украина, я думаю, является очень хорошим примером для всех, поэтому нам нужна поддержка наших европейских и американских партнеров, ибо сейчас укрепление Украины означает укрепление европейской линии фронта", - сказал Зеленский.

Он не считает, что российская делегация в Стамбуле будет "готова к продуктивным встречам".

"Для нас очень важны безоговорочное прекращение огня и гуманитарные вопросы, такие как возвращение детей, и, конечно, обмен военнослужащими, а также сделать все возможное для всех остальных заключенных: гражданских заключенных, журналистов и политзаключенных", - заявил лидер воюющей страны.

Украинский президент подчеркнул, что если второй раунд переговоров не принесет результатов, нужны новые, еще более жесткие санкции в отношении энергетического и финансового секторов России.

"Если встреча в Стамбуле ничего не даст, это однозначно означает, что срочно нужны новые жесткие санкции из 18-го пакета Евросоюза (ЕС) и самые жесткие санкции США, обещанные президентом (Дональдом - BNS) Трампом", - сказал Зеленский, обращаясь к участникам встречи.

"Санкции должны повлиять на российский энергетический сектор, особенно нефть, и танкеры, на ценовые ограничения, конечно, а также на российские банки и финансовый сектор в целом", - отметил он.

На встрече в Вильнюсе президент Зеленский поблагодарил союзников за оказанную поддержку и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

"Украина может покрыть до 40% своих потребностей в вооружениях за счет внутреннего производства, но для этого необходимо стабильное финансирование. Наша деятельность показывает, какое значительное влияние могут оказать инвестиции, особенно в беспилотники", - отметил лидер страны.

"Нам также по-прежнему остро необходимы средства противовоздушной обороны (ПВО), особенно системы "Patriot" и ракеты для них", - добавил он.

Зеленский также призвал союзников обратиться к разведке за информацией о планах Беларуси во время учений "Запад", которые состоятся нынешней осенью.

"Спросите у своей разведки, что Россия планирует в Беларуси этим летом. Если они будут достаточно смелы, чтобы готовить выпады оттуда, то нам понадобится больше совместных сил", - сказал он.

Учения "Запад" запланированы в сентябре, и их официальными целями являются отработка совместных оборонительных и наступательных действий, улучшение взаимодействия между вооруженными силами и проверка готовности военнослужащих к различным сценариям в области безопасности.

Однако эти учения всегда вызывают беспокойство у официальных лиц из стран, граничащих с Россией и Беларусью, из-за риска непреднамеренных инцидентов.

В 2023 году эти учения не проводились.

Вероятной причиной отмены учений британская разведка назвала нехватку в российской армии живой силы и техники, а также нежелание российского руководства подвергаться критике за регулярные показательные маневры во время войны в Украине.