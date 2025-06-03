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Cостоится голосование об избрании Латвии в Совет Безопасности ООН 0 368

В мире
Дата публикации: 03.06.2025
LETA
Cостоится голосование об избрании Латвии в Совет Безопасности ООН

Во вторник, 3 июня, страны Организации Объединенных Наций (ООН) будут голосовать об избрании Латвии в Совет Безопасности ООН на 2026-2027 гг., сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).

Голосование состоится на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Латвия впервые выдвинула свою кандидатуру на членство в Совете Безопасности ООН. Для избрания ей необходима поддержка двух третей государств-членов ООН, или 129 из 193 голосов.

Результаты голосования будут известны во вторник около 18:15 по латвийскому времени.

Совет Безопасности ООН является одним из главных органов ООН, который принимает юридически обязательные решения о введении санкций, военных действиях и поддержании мира.

В состав Совета Безопасности ООН входят 15 стран. При создании ООН после Второй мировой войны его постоянными членами стали США, Франция, Великобритания, Россия и Китай. Остальные десять членов избираются путем голосования.

Ежегодно в июне пять членов Совета Безопасности ООН избираются на двухлетний срок.

Члены избираются по региональному принципу: пять мест предусмотрено для африканской и азиатской групп, два - для группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна, два - для западноевропейской группы и одно - для восточноевропейской группы, к которой относится Латвия.

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