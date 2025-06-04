Болгария сможет перейти на евро в 2026 году

Еврокомиссия и Европейский центробанк одобрили вступление Болгарии в еврозону с 1 января 2026 года. Правительство в Софии выполнило необходимые критерии, заявили они.

Европейская комиссия дала согласие на принятие Болгарии в еврозону. Страна выполнила необходимые критерии для перехода на единую европейскую валюту в 2026 году, заявило брюссельское ведомство в среду, 4 июня.

"Сегодня Болгария стала на один шаг ближе к принятию евро", - заявила председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). По ее словам, тем самым восточноевропейская страна "займет свое законное место в формировании ключевых решений еврозоны".

ЕЦБ одобрил переход Болгарии на евро

В свою очередь Европейский центральный банк (ЕЦБ) также счел болгарскую экономику достаточным образом подготовленной к переходу на евро. Правительство в Софии приняло колоссальные усилия по проведению необходимых реформ, пояснил главный экономист ЕЦБ Филип Лейн. Болгария стремилась к введению евро еще несколько лет назад, но не смогла это сделать из-за высокой инфляции, поскольку одним из критериев для вступления в еврозону является "устойчивая стабильность цен".

В 2024 году показатель инфляции в Болгарии составил 2,7 процента, что немногим ниже требуемого показателя. Болгарский лев с 2020 года привязан к евро через механизм обменного курса.

Болгария станет 21-м членом еврозоны

Тем самым, как ожидается, Болгария 1 января 2026 года станет 21-м членом еврозоны и наиболее бедной страной евро, отмечает AFP. Решение еще должны одобрить министры финансов стран ЕС, что может произойти в июле.

С начала 2025 года Болгария является также полноправным членом Шенгенской зоны.