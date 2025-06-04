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Франция и Бельгия не поддерживают план по отказу от газа РФ 0 619

В мире
Дата публикации: 04.06.2025
Deutsche Welle
Франция и Бельгия не поддерживают план по отказу от газа РФ

Франция выступает за диверсификацию поставок энергоносителей. Бельгия же хочет сначала проанализировать последствия отказа ЕС от СПГ из РФ, пишет DW.

Франция и Бельгия, являющиеся крупнейшими в ЕС покупателями российского сжиженного природного газа (СПГ), отказываются поддержать план Брюсселя по запрету поставок СПГ из России, пишет онлайн-издание Politico во вторник, 3 июня. Прежде чем принимать решение, эти страны желают получить "дополнительные гарантии относительно экономических и юридических последствий подобного шага", говорится в публикации.

Как рассказал в интервью Politico министр энергетики Франции Марк Ферраччи, Париж поддерживает стратегию ЕС по диверсификации поставок энергоносителей, "которая уже лежит на столе". При этом он подразумевает планы Франции заменить российские поставки продукцией из Катара, уточняют журналисты.

Со своей стороны, Бельгия, являющаяся после Франции вторым по величине закупщиком российских энергоносителей в ЕС, хочет сначала получить доклад с подробным описанием экономических последствий отказа от российских поставок, говорится в публикации.

"Прежде чем ЕС предъявит свои предложения, мы просим Еврокомиссию представить детальную оценку воздействия этих мер", - цитирует издание министра энергетики Бельгии Матье Бихе. По его словам, страна проведет технические переговоры о влиянии мер по отказу ЕС от российских энергоносителей на бельгийскую инфраструктуру СПГ.

Испания и Нидерланды - за отказ от СПГ из России

Между тем другие крупные импортеры российского СПГ в Евросоюзе - Испания и Нидерланды - готовы поддержать готовящийся в ЕС закон, который приведет к аннулированию контрактов на закупку газа в России, поскольку подразумевает запрет на краткосрочные закупки в текущем году и долгосрочные контракты к 2027 году. Это подтвердили представители стран в беседе с Politico. Подобный закон на уровне ЕС освободил бы Испанию и Нидерланды от долгосрочных обязательств по контрактам на покупку СПГ из России, уточняют авторы.

Проект ЕК по отказу от поставок энергоносителей из РФ

Ожидается, что ЕК представит соответствующий законопроект в следующем месяце, и поддержка четырех указанных выше стран (Франции, Бельгии, Испании и Нидерландов) была бы исключительно важна для его принятия.

По данным аналитической компании Kpler, на которые ссылается Politico, в 2024 году эти четыре страны импортировали из России 16,77 млн тонн СПГ. Это соответствует 97% от всего импорта СПГ в ЕС и половине экспортного объема российского СПГ. В общей сложности, в прошлом году Москва получила за продажу СПГ в эти четыре страны ЕС более 6 млн евро.

В то же время Венгрия и Словакия, вероятно, попытаются воспротивиться планам ЕК ввести запрет на закупки энергоносителей в РФ, поскольку Будапешт и Братислава хотят продолжить закупать дешевые российские энергоносители, прогнозируют журналисты.

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