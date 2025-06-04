Недавние удары Украины приближают Россию к ядерной грани - Вердиньш

Недавние удары Украины по военным объектам государства-агрессора России могут заставить Кремль задуматься о необходимости реагировать в соответствии с обновлённой в прошлом году ядерной сдерживающей доктриной, заявил в интервью передаче TV3 «900 секунд» латвийский военный эксперт, автор блога «Vara bungas» Мартиньш Вердиньш, сообщает LETA.

В этой доктрине перечислены условия, при которых Россия была бы готова применить ядерное оружие. «Пробежавшись по российской доктрине ядерного сдерживания, можно отметить как минимум три "триггера", после которых, согласно их собственному документу, они должны каким-то особым образом реагировать», — сказал эксперт, добавив, что на данный момент очевидно — у России нет готового ответа.

Оценивая атаки украинских дронов на российские аэродромы, Вердиньш признал, что это в какой-то степени повлияет на военные возможности России, но вряд ли станет переломным моментом в войне в целом. Однако эти события важны в контексте проходящих в Стамбуле мирных переговоров и ожидаемого в Конгрессе США законопроекта о санкциях против России, считает аналитик.

Комментируя заявление Службы безопасности Украины (СБУ), сделанное во вторник, о том, что украинцы под водой подорвали опоры Крымского моста, Вердиньш напомнил: даже полное разрушение моста не исключает поставок российской военной техники и вооружения в Крым по сухопутной железнодорожной линии.

В то же время эксперт отметил, что события последних дней в российско-украинской войне, особенно атаки дронов на аэродромы в глубине России, показывают, что подобные операции могут повторяться — и не только с украинской стороны.

Хотя с военной точки зрения операции с дронами были сравнительно простыми, организационная схема с внедрением украинцев и управлением всей операцией была сложной, и, по словам Вердиньша, следует учитывать, что аналогичная модель может быть использована и против Украины, и против стран НАТО. Это требует готовности, а также перехода к принципиально новому уровню защиты от дронов и более пристального внимания к спутниковой связи, подчеркнул он.

Как сообщалось, в воскресенье Украина нанесла удары дронами по нескольким военным аэродромам в глубине территории России, включая Сибирь. Атаки были осуществлены с территории России — дроны запускались с грузовиков. По данным СБУ, повреждения получили 41 самолёт, в том числе A-50, Ту-95 и Ту-22М3.

В воскресенье вечером СБУ заявила, что в рамках операции «Паутина» удалось нанести удар по 34% российских стратегических носителей крылатых ракет.

Во вторник Украина также сообщила, что в ходе новой спецоперации были подорваны подводные опоры Крымского моста, в результате чего мост оказался в аварийном состоянии.

«Операция длилась несколько месяцев. Агенты СБУ заминировали опоры этого незаконного объекта. Сегодня в 4:44, без жертв среди гражданского населения, был активирован первый заряд», — говорится в заявлении СБУ.

«Подводные опоры серьёзно повреждены — этому способствовали 1100 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Фактически мост находится в аварийном состоянии», — указала СБУ.