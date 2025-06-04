Baltijas balss logotype

Недавние удары Украины приближают Россию к ядерной грани - Вердиньш 3 1297

В мире
Дата публикации: 04.06.2025
BB.LV
Недавние удары Украины приближают Россию к ядерной грани - Вердиньш
ФОТО: пресс-фото

Недавние удары Украины по военным объектам государства-агрессора России могут заставить Кремль задуматься о необходимости реагировать в соответствии с обновлённой в прошлом году ядерной сдерживающей доктриной, заявил в интервью передаче TV3 «900 секунд» латвийский военный эксперт, автор блога «Vara bungas» Мартиньш Вердиньш, сообщает LETA.

В этой доктрине перечислены условия, при которых Россия была бы готова применить ядерное оружие. «Пробежавшись по российской доктрине ядерного сдерживания, можно отметить как минимум три "триггера", после которых, согласно их собственному документу, они должны каким-то особым образом реагировать», — сказал эксперт, добавив, что на данный момент очевидно — у России нет готового ответа.

Оценивая атаки украинских дронов на российские аэродромы, Вердиньш признал, что это в какой-то степени повлияет на военные возможности России, но вряд ли станет переломным моментом в войне в целом. Однако эти события важны в контексте проходящих в Стамбуле мирных переговоров и ожидаемого в Конгрессе США законопроекта о санкциях против России, считает аналитик.

Комментируя заявление Службы безопасности Украины (СБУ), сделанное во вторник, о том, что украинцы под водой подорвали опоры Крымского моста, Вердиньш напомнил: даже полное разрушение моста не исключает поставок российской военной техники и вооружения в Крым по сухопутной железнодорожной линии.

В то же время эксперт отметил, что события последних дней в российско-украинской войне, особенно атаки дронов на аэродромы в глубине России, показывают, что подобные операции могут повторяться — и не только с украинской стороны.

Хотя с военной точки зрения операции с дронами были сравнительно простыми, организационная схема с внедрением украинцев и управлением всей операцией была сложной, и, по словам Вердиньша, следует учитывать, что аналогичная модель может быть использована и против Украины, и против стран НАТО. Это требует готовности, а также перехода к принципиально новому уровню защиты от дронов и более пристального внимания к спутниковой связи, подчеркнул он.

Как сообщалось, в воскресенье Украина нанесла удары дронами по нескольким военным аэродромам в глубине территории России, включая Сибирь. Атаки были осуществлены с территории России — дроны запускались с грузовиков. По данным СБУ, повреждения получили 41 самолёт, в том числе A-50, Ту-95 и Ту-22М3.

В воскресенье вечером СБУ заявила, что в рамках операции «Паутина» удалось нанести удар по 34% российских стратегических носителей крылатых ракет.

Во вторник Украина также сообщила, что в ходе новой спецоперации были подорваны подводные опоры Крымского моста, в результате чего мост оказался в аварийном состоянии.

«Операция длилась несколько месяцев. Агенты СБУ заминировали опоры этого незаконного объекта. Сегодня в 4:44, без жертв среди гражданского населения, был активирован первый заряд», — говорится в заявлении СБУ.

«Подводные опоры серьёзно повреждены — этому способствовали 1100 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Фактически мост находится в аварийном состоянии», — указала СБУ.

Читайте нас также:
#война рф и украины
1
0
0
22
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    4-го июня

    Дроны и молчание Трампа - Соединяем точки realmaluta.livejournal.com/624142.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social&

    Итак, тайна неопознанных вторжений беспилотников в 2024 году на американские военные аэродромы, такие как авиабаза Лэнгли, потенциально может считаться раскрытой.

    Можно с полным основанием утверждать, что эти вторжения беспилотников были тренировкой и репетициями нацистов под управлением ам. военных и их американских кураторов. Отсюда и такое равнодушие в отношении угрозы военному аэродрому со стороны военных.

    Украинский хоббит проболтался, что нацисты готовили нападение в течение полутора лет. Существенные вторжения беспилотников в небо над авиабазами США, такими как Лэнгли, произоли в декабре 2023 года.

    13
    1
  • 4-го июня

    эти удары украины приближают военную катастрофу в европе и в частности в латвии, тут не радоваться надо а думать как дальше быть

    52
    2
  • Ч
    Чангл
    4-го июня

    России, показывают, что подобные операции могут повторяться — и не только с украинской стороны.Серьезно? Ты готов взять ответственность за то, что Россия не нанесёт удар по Латвии? Вы уже заебали. Надеюсь что не один самолёт не вылетит. Калининград посадит

    44
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Израиль и Иран продолжают обмен ударами
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 208
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу 1 216
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе 178
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow 2 330

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 5
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 18
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 28
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 31
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 22
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 39
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 5
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 18
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 28

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео