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Президент Литвы поздравил Латвию с избранием в Совбез ООН, Литва там уже была 0 300

В мире
Дата публикации: 04.06.2025
LETA
Президент Литвы поздравил Латвию с избранием в Совбез ООН, Литва там уже была

После избрания Латвии в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) президент Литвы Гитанас Науседа выразил свою решительную поддержку соседней стране.

"Мы поздравляем президента Эдгара Ринкевича и народ Латвии с избранием в Совет Безопасности ООН на 2026-2027 годы! Это важный шаг, который отражает твердую приверженность Латвии основанному на правилах международному порядку и принципам Устава ООН. Литва твердо стоит на стороне Латвии в вопросах мира и порядка во всем мире", - написал Науседа в социальной сети X.

Литва была непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2014 и 2015 годах.

Во время своего членства в Совбезе Литва сосредоточилась на урегулировании конфликта в Украине, обеспечении верховенства закона, защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах, сотрудничестве между ООН и Европейским союзом, борьбе с незаконной торговлей оружием, борьбе с терроризмом и безопасности журналистов.

Совет Безопасности ООН является единственным органом, который может санкционировать применение военной силы в соответствии с международным правом.

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#литва #оон #латвия
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