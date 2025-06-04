Ryanair предупреждает о рекордных задержках авиарейсов этим летом

Генеральный директор Ryanair Майкл О Лири предупредил, что путешественников, планирующих этим летом полёты с этой авиакомпанией, ждут рекордные задержки рейсов из-за проблем в системах управления воздушным движением (ATC) Европы, со ссылкой на британский таблоид The Sun.

Ryanair опубликовала данные о худших ATC-центрах Европы, указав, что Великобритания занимает пятое место с 1642 задержанными рейсами за период с 1 января по 26 мая 2025 года, что затронуло почти 300 000 британских пассажиров.

По данным Ryanair, ситуация во Франции и Испании ещё хуже — 15 634 и 11 576 задержанных рейсов соответственно, что повлияло на 2,8 миллиона пассажиров во Франции и почти 2,1 миллиона в Испании. В Германии и Португалии также зафиксированы тысячи задержек.

Авиакомпания заявляет, что эти задержки вызваны нехваткой персонала и «некомпетентным управлением» в ATC-центрах, а Европейская комиссия и национальные правительства не предпринимают никаких шагов для улучшения «некачественных ATC-услуг». О Лири подчеркнул: «Если нехватка персонала и проблемы в ATC не будут решены, этим летом нас ждёт рекордное количество задержек по вине служб управления воздушным движением».

Ryanair также критикует тот факт, что 2024 год уже стал рекордным по числу задержек, вызванных ATC, несмотря на то, что объём авиаперевозок в Европе был на 5% меньше, чем до пандемии COVID-19. Более того, сборы ATC для авиакомпаний и пассажиров росли в два раза быстрее инфляции.

О Лири заявил: «Мы будем считать министров транспорта ЕС ответственными за такие ненужные и предотвратимые задержки. Национальные ATC-центры знают расписания авиакомпаний почти за 12 месяцев вперёд, поэтому нет причин, по которым они не могут обеспечить достаточное количество персонала для управления трафиком».

Он добавил, что особенно важно обеспечить бесперебойное движение утренних рейсов, так как утренние задержки сказываются на графике рейсов в течение всего дня.

О Лири отметил, что устранение нехватки ATC-персонала и защита транзитных рейсов (перелётов через воздушное пространство стран без посадки) во время национальных забастовок ATC позволило бы сократить задержки на 90%.