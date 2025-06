Путин и Папа Римский обсудили по телефону войну в Украине

Ватикан подтвердил факт телефонного разговора и сообщил, что Папа призвал Россию к жесту, который приблизил бы мир. Лев XIV также "подчеркнул важность диалога для установления позитивных контактов между сторонами и поиска решений конфликта". Во время беседы также обсуждалась гуманитарная ситуация и обмен пленными между Россией и Украиной.

Папа также поблагодарил патриарха Русской православной церкви Кирилла за добрые пожелания по случаю его вступления в должность. Лев XIV "подчеркнул, что общие христианские ценности могут быть светом, помогающим искать мир, защищать жизнь и стремиться к подлинной религиозной свободе", говорится в заявлении Ватикана.

Кремль, комментируя телефонный разговор между Путиным и Папой, заявил, что Путин подтвердил стремление добиться мира политическими и дипломатическими средствами. В Кремле беседу охарактеризовали как конструктивную.

Это был первый телефонный разговор между Путиным и Папой с момента избрания Льва XIV на папский престол.

В мае Лев XIV заявил, что Ватикан готов принять у себя мирные переговоры между Россией и Украиной. Киев согласился с этим предложением, но министр иностранных дел России Сергей Лавров его отклонил, заявив, что было бы неуместно, если бы православные государства вели такие переговоры на католической земле.

Speaking by phone with President Vladimir Putin, Pope Leo XIV urges Russia to take a step that favours peace, underlining the importance of dialogue.https://t.co/REk9eC6RcD