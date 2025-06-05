Путин и Папа Римский обсудили по телефону войну в Украине

Президент России Владимир Путин в среду провёл телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Украине, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Ватикан подтвердил факт телефонного разговора и сообщил, что Папа призвал Россию к жесту, который приблизил бы мир. Лев XIV также "подчеркнул важность диалога для установления позитивных контактов между сторонами и поиска решений конфликта". Во время беседы также обсуждалась гуманитарная ситуация и обмен пленными между Россией и Украиной.

Папа также поблагодарил патриарха Русской православной церкви Кирилла за добрые пожелания по случаю его вступления в должность. Лев XIV "подчеркнул, что общие христианские ценности могут быть светом, помогающим искать мир, защищать жизнь и стремиться к подлинной религиозной свободе", говорится в заявлении Ватикана.

Кремль, комментируя телефонный разговор между Путиным и Папой, заявил, что Путин подтвердил стремление добиться мира политическими и дипломатическими средствами. В Кремле беседу охарактеризовали как конструктивную.

Это был первый телефонный разговор между Путиным и Папой с момента избрания Льва XIV на папский престол.

В мае Лев XIV заявил, что Ватикан готов принять у себя мирные переговоры между Россией и Украиной. Киев согласился с этим предложением, но министр иностранных дел России Сергей Лавров его отклонил, заявив, что было бы неуместно, если бы православные государства вели такие переговоры на католической земле.