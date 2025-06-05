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Разведка США: Украина вывела из строя 20 бомбардировщиков РФ 2 638

В мире
Дата публикации: 05.06.2025
Deutsche Welle
Разведка США: Украина вывела из строя 20 бомбардировщиков РФ
ФОТО: пресс-фото

По данным разведки США, из строя выведено 20 российских бомбардировщиков. МИД РФ утверждает, что Украина лишь повредила некоторые российские самолеты, и они будут отремонтированы.

По данным американской разведки, в результате украинских воздушных ударов по российским военным аэродромам 1 июня было выведено из строя 20 самолетов, сообщило в четверг, 5 июня, информационное агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц США. По словам собеседников агентства, около десяти самолетов были уничтожены, остальные повреждены.

Ранее источник в НАТО сообщил медиакомпании DW, что всего Украина смогла полностью уничтожить от 10 до 13 стратегических самолетов РФ. Вывести из строя удалось более 40 машин - около 30 процентов стратегической авиации России. Среди поврежденных и уничтоженных воздушных судов - 15 стратегических бомбардировщиков Ту-95, 12 Ту-22М3, а также как минимум один самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, уточнил собеседник. Общий ущерб от украинских атак оценивается в 2-7 млрд долларов.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Россия по состоянию на начало 2023 года имела 130 стратегических самолетов: 60 Ту-22М3 (дальность полета - до 6 500 км), 15 Ту-160 и 55 Ту-95 (оба - до 10 000 км).

Версия Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) провела операцию "Паутина", ставшую одной из крупнейших на территории РФ с начала войны России против Украины. На подготовку операции ушло полтора года. Тайно переправленные в Россию компактные квадрокоптеры были размещены в специальных деревянных контейнерах, которые также нелегально завезли на территорию РФ.

СБУ и Генштаб Украины заявили, что им удалось вывести из строя 41 воздушное судно Воздушно-космических сил РФ, включая Ту-95 и Ту-22М3 и самолет ДРЛО А-50. Эти данные вскоре подтвердил высокопоставленный представитель НАТО в комментарии изданию The Moscow Times.

Версия МИД РФ

Между тем министерство иностранных дел России утверждает, что украинские спецслужбы не смогли уничтожить российские стратегические бомбардировщики в ходе операции "Паутина". "Техника, о которой идет речь, как было заявлено также представителями Минобороны, не уничтожена, а повреждена. Она будет восстанавливаться", - сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью агентству ТАСС.

Рябков опроверг утверждение Киева об уничтожении 41 российского бомбардировщика, подчеркнув, что "и близко нет ничего подобного".

Ранее Минобороны РФ отчиталось об отражении всех налетов, но отметило, что в Мурманской и Иркутской областях "произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники".

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  • 6-го июня

    Так мало ? Пишите сразу 2 0 0 !

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    5-го июня

    Это подстава для США. Теперь им придется снизить свое число стратегических бомбардировщиков.

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