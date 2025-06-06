Беспилотники атаковали Брянск, Энгельс и Москву

В ночь на 6 июня несколько регионов России были атакованы дронами. В городе Энгельс вспыхнул пожар в жилом доме и на НПЗ. В Брянске произошли взрывы в аэропорту, пишет DW .

Несколько регионов России в ночь на пятницу, 6 июня, были атакованы дронами. В результате, по данным Росавиации, в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, а также Саратова и Калуги были введены ограничения на полеты.

Атака дронов на Москву и Брянск

Мэр МосквыСергей Собянин сообщил об отражении атаки десяти БПЛА на российскую столицу. "На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в Telegram-канале. По данным канала Mash, обломки одного из дронов упали на Киевском шоссе в Калужской области. Повреждены несколько автомобилей.

Telegram-каналы Брянска опубликовали кадры мощного взрыва в городском аэропорту. Он закрыт для гражданской авиации с февраля 2022 года из-за войны в Украине. Точная причина взрыва неизвестна, но ряд соцсетей пишет об атаке дронов. Местные власти не комментировали случившееся.

Пожар на НПЗ в Энгельсе

Дроны также атаковали город Энгельс, рядом с которым находится база стратегической авиации РФ. Как сообщил в Telegram губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, поврежден многоквартирный жилой дом, возник пожар на одном из промышленных предприятий. Пострадавших нет.

Местные Telegram-каналы публикуют кадры пожара на НПЗ на берегу Волги - на окраине Энгельса и напротив Саратова. В многоэтажном доме в Энгельсе загорелась квартира на одном из верхних этажей.