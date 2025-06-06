Кто не оказывает давления на РФ - соучастник, - Зеленский

Президент Украины призвал мировое сообщество решительно усилить давление на Россию. Только минувшей ночью Россия выпустила по Украине более 400 дронов и более 40 ракет, заявил Владимир Зеленский, пишет DW .

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне новой массированной российской атаки призвал мировое сообщество решительно усилить давление на Москву. "В общей сложности во время сегодняшней атаки было использовано более 400 дронов и более 40 ракет, в том числе баллистических. Ранения получили 49 человек. На данный момент подтверждена гибель трех человек. Россия должна понести ответственность за это", - написал он в своем микроблоге на платформе Х в пятницу, 6 июня.

"С первых минут этой войны Россия наносит удары по городам и селам, уничтожая все живое. Мы уже сделали многое совместно с миром, чтобы Украина могла защищаться. Но именно сейчас настал момент, когда Америка, Европа и весь мир могут остановить эту войну, усилив давление на Россию. Если кто-то не оказывает давления и дает войне время забирать жизни - это соучастие и ответственность за происходящее. Нужно действовать решительно", - подчеркнул Зеленский.

Более 400 дронов за ночь по Украине

По данным Воздушных сил ВСУ Украина Россия в ходе ночных ударов по украинской территории применила в общей сложности 452 БПЛА и ракет различных видов: 407 ударных дронов Shahed, шесть баллистических ракет "Искандер-М/KN-23", 36 крылатых ракет Х-101, две крылатые ракеты "Искандер-К" и одну противорадиолокационную ракету Х-31П. При этом силы ПВО уничтожили или подавили средствами РЭБ 406 целей.

Наиболее мощным атакам подверглись Киеви Тернополь. В Киеве погибли трое спасателей, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. В Тернополе пострадали промышленные и инфраструктурные объекты, часть города осталась без электроэнергии, водоснабжение осуществляется с перебоями. "Есть много попаданий. Приступили к тушению пожаров и оценке разрушений и других последствий", - сообщил глава города Сергей Негода. Он отметил, что россияне совершили "самую массовую воздушную атаку на область".

В Львовской области в результате ударов дронами и крылатыми ракетами получил повреждения промышленный объект в Дрогобычском районе, в ряде сел под Львовом есть проблемы с работой линий электропередач, сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий. В Луцке Волынской области частично разрушен жилой дом, пострадали пять человек.