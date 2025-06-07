Франция будет производить дроны на территории Украины

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню не уточнил типы и назначение БПЛА, которые будут собирать в Украине. При этом он сообщил, что часть продукции будет передаваться украинским военным, пишет DW .

Французские предприятия начнут выпуск беспилотников на территории Украины, сообщило в субботу, 7 июня, парижское издание Le Monde со ссылкой на министра обороны Франции Себастьена Лекорню. По словам министра, речь идет о сотрудничестве между одной из ведущих французских автомобилестроительных компаний (ее название он предпочел не раскрывать) и профильным предприятием оборонного сектора малого или среднего масштаба. "Совместными усилиями они создадут производственные мощности в Украине, где и будут собираться дроны", - сказал Лекорню, назвав этот проект "беспроигрышным партнерством".

Министр не уточнил типы и конкретное назначение беспилотников, но отметил, что одна часть продукции будет передаваться украинским военным, а другая - предназначена для использования в самой Франции. По его словам, французские войска смогут применять эти дроны в ходе регулярных учений, максимально приближенных к условиям, в которых сегодня воюет Украина.

Глава французского военного ведомства особо подчеркнул, что на украинских заводах будут работать именно украинские специалисты. По его мнению, Украина продемонстрировала высокий уровень компетентности в разработке дронов и в формировании практических подходов к их применению. "Украинцы превосходят нас в способности не только проектировать беспилотники, но и разрабатывать под них современные боевые доктрины", - отметил он.

Переговоры министров обороны Франции и Украины

Лекорню сделал это заявление вскоре после переговоров с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. В ходе их встречи 5 июня обсуждалось расширение промышленного сотрудничества, в том числе участие французских компаний в производстве дронов для нужд ВСУ. "Мы готовы предоставить эту возможность лучшим производителям. У Украины есть боевой опыт, у Франции - мощная индустриальная база. Это взаимовыгодное и стратегическое партнерство", - подчеркнул Умеров, поблагодарив Лекорню за поддержку.

Кроме беспилотников, министры также обсудили совместное производство других видов вооружений, включая средства ПВО. Предполагается, что сборка может вестись как в самой Украине, так и на территории Франции.

В тот же день Умеров провел встречу с министром обороны Испании Маргаритой Роблес. В центре обсуждения также находилось развитие промышленного сотрудничества - в первую очередь в области беспилотных технологий.