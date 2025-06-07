До конца 2025 года на портале «Госуслуги» планируется разместить сведения о местах расположения бомбоубежищ по всей территории России. Об этом сообщил заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС РФ Сергей Старовойтов в ходе обсуждения инициативы в Общественной палате, передает «Парламентская газета».

По словам Старовойтова, каждый гражданин сможет перейти в соответствующий раздел на портале и узнать, к какому укрытию он приписан, а также куда следует направляться в случае чрезвычайной ситуации. Помимо адресов бомбоубежищ, на «Госуслугах» также будет доступна информация о пунктах эвакуации, куда необходимо прибыть при объявлении эвакуационных мероприятий.

Система уже прошла тестирование в приграничных регионах — Курской и Белгородской областях, отметил Старовойтов.

К масштабной реконструкции и модернизации советских бомбоубежищ МЧС России приступило только в конце мая 2025 года. Об этом ранее сообщил глава ведомства Александр Куренков. Он указывал, что система гражданской обороны приобретает все большую актуальность в условиях развязанной Владимиром Путиным войны с Украиной, и эту систему необходимо срочно восстанавливать.

«Совместно с регионами мы начнем модернизацию существующих укрытий. На эти цели потребуется порядка 155 миллиардов рублей», — подчеркнул министр.

Согласно данным МЧС за 2022 год, около 67% советских бомбоубежищ и противорадиационных укрытий по всей России признаны непригодными для эксплуатации. Только 16% таких объектов способны эффективно защитить граждан в случае обстрелов или ядерной угрозы, еще 17% — частично готовы к использованию.

Непригодные и частично пригодные объекты, по данным МЧС, были затоплены, в некоторых укрытиях были обнаружены разрушения несущих конструкций, сгнившие элементы, плесень, ржавчина, выбитые двери и окна. В ряде случаев отсутствовали системы водоснабжения, канализации и электроснабжения, а входы были завалены землей, мусором и посторонними предметами.

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