Baltijas balss logotype

Каждому россиянину укажут, куда бежать при атомной войне 0 564

В мире
Дата публикации: 07.06.2025
BB.LV
Очистка бункеров дело всенародное.

Очистка бункеров дело всенародное.

Непригодные и частично пригодные объекты, по данным МЧС, были затоплены.

До конца 2025 года на портале «Госуслуги» планируется разместить сведения о местах расположения бомбоубежищ по всей территории России. Об этом сообщил заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС РФ Сергей Старовойтов в ходе обсуждения инициативы в Общественной палате, передает «Парламентская газета».

По словам Старовойтова, каждый гражданин сможет перейти в соответствующий раздел на портале и узнать, к какому укрытию он приписан, а также куда следует направляться в случае чрезвычайной ситуации. Помимо адресов бомбоубежищ, на «Госуслугах» также будет доступна информация о пунктах эвакуации, куда необходимо прибыть при объявлении эвакуационных мероприятий.

Система уже прошла тестирование в приграничных регионах — Курской и Белгородской областях, отметил Старовойтов.

К масштабной реконструкции и модернизации советских бомбоубежищ МЧС России приступило только в конце мая 2025 года. Об этом ранее сообщил глава ведомства Александр Куренков. Он указывал, что система гражданской обороны приобретает все большую актуальность в условиях развязанной Владимиром Путиным войны с Украиной, и эту систему необходимо срочно восстанавливать.

«Совместно с регионами мы начнем модернизацию существующих укрытий. На эти цели потребуется порядка 155 миллиардов рублей», — подчеркнул министр.

Согласно данным МЧС за 2022 год, около 67% советских бомбоубежищ и противорадиационных укрытий по всей России признаны непригодными для эксплуатации. Только 16% таких объектов способны эффективно защитить граждан в случае обстрелов или ядерной угрозы, еще 17% — частично готовы к использованию.

Непригодные и частично пригодные объекты, по данным МЧС, были затоплены, в некоторых укрытиях были обнаружены разрушения несущих конструкций, сгнившие элементы, плесень, ржавчина, выбитые двери и окна. В ряде случаев отсутствовали системы водоснабжения, канализации и электроснабжения, а входы были завалены землей, мусором и посторонними предметами.

iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/hi4l-UVhISk?si=uZpePmNaF0vDWupj" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Читайте нас также:
1
0
0
5
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Израиль и Иран продолжают обмен ударами
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 209
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу 1 217
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе 179
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow 2 332

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 14
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 25
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 36
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 40
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 29
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 49
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 14
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 25
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 36

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео