После победы над сборной Эстонии футболиста Израиля допросила местная полиция

Сборная Израиля накануне в Таллине провела с Эстонией (3:1) матч отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Перед игрой на пресс-конференции Дасу спросили, как он может играть в России в текущей ситуации, на что капитан национальной команды ответил: «Я благодарен за годы, проведенные в России, как футболист и не занимаюсь политикой. <...> Благодарен клубу за отношение ко мне как к спортсмену. На этом все». Дасу играл в московском «Динамо».

В итоге полиция Эстонии приехала в отель сборной Израиля, чтобы допросить Дасу. Также полицейские заявили, что могут задержать футболиста для повторного допроса.

Делегат ФИФА и представители федераций футбола Израиля и Эстонии вмешались в это дело и попросили эстонскую полицию оставить игрока в покое и уйти. Израильская футбольная ассоциация попыталась воспрепятствовать эстонской полиции провести повторный допрос защитника после матча.

«Эстонская полиция планировала провести повторный допрос, но местная и израильская ассоциации совместно с делегатом ФИФА помешали этому. Теперь все в порядке, проблем быть не должно», — сказал источник.

Во время самого матча болельщики вывесили на трибунах баннер с фамилией Дасы, где первую букву заменял логотип «Динамо», с которого «капала кровь».

Как сообщает газета Ohtuleht, вскоре этот баннер убрали по требованию представителя УЕФА.

Что касается спортивной составляющей противостояния Эстонии и Израиля, то матч, который прошел поздно вечером в пятницу на "А. Ле Кок Арене" в Таллине, закончился поражением эстонцев 1:3.

Набрав 9 очков в трех матчах, норвежцы занимают первое место в группе. Далее идут Израиль - 6 очков (3 матча), Эстония - 3 очка (3), Италия - 0 очков (1), Молдова - 0 очков (2).