РФ потратит годы на замену бомбардировщиков - эксперты

России потребуются годы, чтобы заменить стратегические боевые самолеты, поврежденные в результате украинской атаки дронами по российским военным аэродромам, сообщает в пятницу, 6 июня, агентство Reuters со ссылкой на западных специалистов в этой сфере. Эти потери "окажут серьезное давление на ключевую силу российской армии, которая уже и так работает на пределе возможностей", - заявил агентству эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джастин Бронк.

Утрата бомбардировщиков вряд ли серьезно повлияет на атомный потенциал России, основой ядерных сил которой являются ракеты, запускаемые с суши и с подводных лодок, пишет Reuters. При этом выведенные из строя самолеты были частью стратегических сил ВКС РФ, которые на протяжении всей войны РФ против Украины использовались для запуска крылатых ракет по украинской территории, отмечает Бронк.

Замена уничтоженных бомбардировщиков "маловероятна" Большинство самолетов, поврежденных в ходе операции Службы безопасности Украины (СБУ) "Паутина", были произведены еще в советское время, в последние годы машины лишь модернизировались, поэтому полная их замена маловероятна, подчеркивает авиаэксперт Дуглас Барри.

Россия не сможет ускорить производство новых бомбардировщиков из-за ограниченных финансовых ресурсов и санкций, осложняющих работу военной промышленности РФ, считает Бронк. С ним согласен и Ханс Кристенсен из Федерации американских ученых (Federation of American Scientists, FAS). По его словам, Россия и так сталкивается с задержками по другим крупным оборонным проектам, включая работу над межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат".

Массированная атака Украины на аэродромы РФ

1 июня украинские дроны атаковали базы стратегических бомбардировщиков в ряде регионов России. Удар пришелся по авиабазам Белая в Иркутской области, Дягилево в Рязанской области, Оленья в Мурманской области и Иваново в Ивановской области. Военные эксперты называют операцию СБУ "Паутина" против российских авиабаз крупнейшим в истории ударом по стратегической авиации РФ.

Точные данные о числе уничтоженных или поврежденных самолетов разнятся. В СБУ сообщили о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования. По данным украинской спецслужбы, был поврежден 41 самолет, среди которых бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М3, а также самолет раннего предупреждения А-50. Ущерб России от атак по аэродромам Киев оценил в 7 млрд долларов.

По данным американской разведки, Украине удалось поразить до 20 боевых самолетов, 10 из которых были уничтожены. Согласно оценке НАТО, было уничтожено - от 10 до 13 единиц техники. Российская сторона отрицает потерю стратегических бомбардировщиков, утверждая, что "повреждения" этих смолетов будут устранены.