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РФ потратит годы на замену бомбардировщиков - эксперты 6 944

В мире
Дата публикации: 07.06.2025
Deutsche Welle
РФ потратит годы на замену бомбардировщиков - эксперты
ФОТО: пресс-фото

Россия не сможет ускорить производство новых бомбардировщиков из-за ограниченных финансовых ресурсов и санкций, осложняющих работу военной промышленности, убеждены авиаэксперты, пишет DW.

России потребуются годы, чтобы заменить стратегические боевые самолеты, поврежденные в результате украинской атаки дронами по российским военным аэродромам, сообщает в пятницу, 6 июня, агентство Reuters со ссылкой на западных специалистов в этой сфере. Эти потери "окажут серьезное давление на ключевую силу российской армии, которая уже и так работает на пределе возможностей", - заявил агентству эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джастин Бронк.

Утрата бомбардировщиков вряд ли серьезно повлияет на атомный потенциал России, основой ядерных сил которой являются ракеты, запускаемые с суши и с подводных лодок, пишет Reuters. При этом выведенные из строя самолеты были частью стратегических сил ВКС РФ, которые на протяжении всей войны РФ против Украины использовались для запуска крылатых ракет по украинской территории, отмечает Бронк.

Замена уничтоженных бомбардировщиков "маловероятна" Большинство самолетов, поврежденных в ходе операции Службы безопасности Украины (СБУ) "Паутина", были произведены еще в советское время, в последние годы машины лишь модернизировались, поэтому полная их замена маловероятна, подчеркивает авиаэксперт Дуглас Барри.

Россия не сможет ускорить производство новых бомбардировщиков из-за ограниченных финансовых ресурсов и санкций, осложняющих работу военной промышленности РФ, считает Бронк. С ним согласен и Ханс Кристенсен из Федерации американских ученых (Federation of American Scientists, FAS). По его словам, Россия и так сталкивается с задержками по другим крупным оборонным проектам, включая работу над межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат".

Массированная атака Украины на аэродромы РФ

1 июня украинские дроны атаковали базы стратегических бомбардировщиков в ряде регионов России. Удар пришелся по авиабазам Белая в Иркутской области, Дягилево в Рязанской области, Оленья в Мурманской области и Иваново в Ивановской области. Военные эксперты называют операцию СБУ "Паутина" против российских авиабаз крупнейшим в истории ударом по стратегической авиации РФ.

Точные данные о числе уничтоженных или поврежденных самолетов разнятся. В СБУ сообщили о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования. По данным украинской спецслужбы, был поврежден 41 самолет, среди которых бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М3, а также самолет раннего предупреждения А-50. Ущерб России от атак по аэродромам Киев оценил в 7 млрд долларов.

По данным американской разведки, Украине удалось поразить до 20 боевых самолетов, 10 из которых были уничтожены. Согласно оценке НАТО, было уничтожено - от 10 до 13 единиц техники. Российская сторона отрицает потерю стратегических бомбардировщиков, утверждая, что "повреждения" этих смолетов будут устранены.

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#война рф и украины
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(6)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    7-го июня

    несколько старых самолётов погоду не делают.

    никто не знает из простых смерных сколько на хранении находятся, какой техники

    6
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    7-го июня

    Трамп «проигрывает», но нащупал слабое место и бьёт dzen.ru/a/aEMM2aO0HCVqFfAy

    1
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    7-го июня

    Зато теперь половину Киева разнесли к черту.

    21
    2
  • VS
    Vad Sorry
    7-го июня

    Почему ни пишут здесь и ни возмущаются что поезд с мирным населением подорвали? Почему пишут про то что Украинская ПВО сбивает ракеты и они падают и всегда ночью чтобы людей на этих заводах не было

    32
    4
  • VS
    Vad Sorry
    7-го июня

    Зеленский знал что после этого удара или там спуска поезда с мирным населением, пойдет ответный удар на поле боя это ни принесет ни каких плюсов ,просто попиарится,,,и погибнут простые Украинцы ему на это наплевать ,зато попиарился, уже пишут что у я Украины нехватка дронов ,а он ни на передавую а самолёты бомбить, там 4 ракеты выпустить хватает 2 самолёта, зато у Путина теперь мотивация, и отмазки может делать что хочет,:)) зато клоун попиарился, самолёты уже эти и ни особо нужны, сейчас дроны и ракеты

    20
    3
  • AK
    Anton Kvaskov
    7-го июня

    .... и ракеты уже закончились,и коклы уже Крым взяли....где то я уже это слышал???? А вы понимаете своими статейками подставляете своих граждан??? Они то будут думать о Ваньке как немцы в 41-ом... Опыта войны против современного оружия у них нет.НАТОвское вооуружение хорошее,не спорю.Но сложное.Воевать против дикарей они смогли,но тут Ванька с Кузькиной мамкой...Берлин в 4-ый раз ??? В первые часы войны,потери прибалтийских земесаргов будут колосальны.Все это понимают.Но мотивация сильна.Жалко гражданских,их подставит под удар свое же правительство.

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