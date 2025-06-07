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Удары России по Харькову и Херсону: не менее пяти погибших 0 381

В мире
Дата публикации: 07.06.2025
Deutsche Welle
Удары России по Харькову и Херсону: не менее пяти погибших
ФОТО: пресс-фото

Россия подвергла Харьков самому массированному удара с начала вооруженного вторжения в Украину. По данным украинских властей, по Харькову выпустили почти 50 дронов, две ракеты и четыре авиабомбы, пишет DW.

Россия в ночь на субботу, 7 июня, подвергла Харьков самым массированным ударам с начала полномасштабного вооруженного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по городу было выпущено 48 ударных дронов "Шахед", две ракеты и четыре управляемые авиабомбы. В результате погибли не менее трех человек, еще 17 ранены, в городе масштабные разрушения.

Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших - двое детей, в том числе полуторамесячный ребенок. Зафиксированы попадания по жилым домам и гражданскому предприятию. Синегубов не уточнил, о каком именно предприятии идет речь, сообщив лишь, что его территорию поразили шесть российских дронов, в результате чего возник крупный пожар.

"Также "прилеты" зафиксированы в Основянском районе. По предварительной информации, есть пострадавшие", - добавил Синегубов.

Удары по Херсону

В ночь на 7 июня российские войска также вновь ударили по Херсону. В результате погибли как минимум два человека, еще двое получили ранения, повреждены жилые многоэтажки. "Под вражеским огнем оказались жилые дома - повреждены две многоэтажки. К сожалению, в результате обстрела погибла супружеская пара - 56-летний мужчина и 54-летняя женщина", - написал в Telegram глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

В Луцке завершены поисково-спасательные работы после ночной атаки России 6 июня. Под завалами разрушенного девятиэтажного дома обнаружены тела двух погибших. Всего пострадали 30 человек, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 7 июня россияне атаковали территорию Украины 206 БПЛА, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23", шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и крылатой ракетой "Искандер-К". Сообщается об обезвреживании 87 вражеских дронов Shahed, локационной потере либо подавлении еще 80 беспилотников, сбитии или локационной потере шести ракет Х-59/69 и "Искандер-К".

Трамп: Украина "дала Путину повод"

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Украина сама спровоцировала нынешнюю серию мощных ударов по украинским городам, осуществив спецоперацию "Паутина" по уничтожению части российской стратегической авиации.

"Ну, они дали Путину повод пойти и устроить им адскую бомбардировку прошлой ночью. Вот то, что мне в этом не понравилось. Когда я это увидел, сказал: "Вот и все. Теперь будет удар", - сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

В то же время американский президент назвал "очень сильным" проект о новых санкциях против России, который разработан в Сенате США. По его словам, Вашингтон применит их "в случае необходимости", а решение он будет принимать лично. Трамп, однако, не сказал, поддерживает ли он новый пакет штрафных мер.

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