Baltijas balss logotype

Зеленский уточнил, чье оружие использовалось в операции «Паутинa» 0 1016

В мире
Дата публикации: 07.06.2025
BB.LV
Зеленский уточнил, чье оружие использовалось в операции «Паутинa»
ФОТО: пресс-фото

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в операции «Паутинa», в ходе которой были уничтожены российские стратегические бомбардировщики, спецслужбы использовали исключительно украинское оружие и не прибегали к технике из складов союзников, пишет LETA со ссылкой на «Украинскую правду».

«Я очень хотел использовать только то, что мы производим сами, чтобы это разграничение было абсолютно чётким», — сказал Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News.

По его словам, водители в России не знали, что перевозимые ими мобильные дома и контейнеры были оснащены дронами.

«Они ничего не знали, — заявил Зеленский в интервью, которое будет показано в воскресенье в программе This Week. - Они просто выполняли свою работу».

Как сообщалось ранее, в воскресенье Украина нанесла удары дронами по нескольким военным аэродромам в глубине российской территории, в том числе в Сибири. Атака была осуществлена с территории России — дроны запускались с грузовиков, размещённых рядом с аэродромами. Удары пришлись по 41 самолёту, включая A-50, Ту-95 и Ту-22М3.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что в ходе операции «Паутинa» было поражено 34% российских стратегических носителей крылатых ракет.

Читайте нас также:
#война рф и украины
1
0
0
13
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Израиль и Иран продолжают обмен ударами
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 209
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу 1 217
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе 179
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow 2 332

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 14
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 25
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 36
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 40
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 29
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 49
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 14
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 25
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 36

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео