Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в операции «Паутинa», в ходе которой были уничтожены российские стратегические бомбардировщики, спецслужбы использовали исключительно украинское оружие и не прибегали к технике из складов союзников, пишет LETA со ссылкой на «Украинскую правду».

«Я очень хотел использовать только то, что мы производим сами, чтобы это разграничение было абсолютно чётким», — сказал Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News.

По его словам, водители в России не знали, что перевозимые ими мобильные дома и контейнеры были оснащены дронами.

«Они ничего не знали, — заявил Зеленский в интервью, которое будет показано в воскресенье в программе This Week. - Они просто выполняли свою работу».

Как сообщалось ранее, в воскресенье Украина нанесла удары дронами по нескольким военным аэродромам в глубине российской территории, в том числе в Сибири. Атака была осуществлена с территории России — дроны запускались с грузовиков, размещённых рядом с аэродромами. Удары пришлись по 41 самолёту, включая A-50, Ту-95 и Ту-22М3.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что в ходе операции «Паутинa» было поражено 34% российских стратегических носителей крылатых ракет.