В Лос-Анджелесе протестуют против массового выдворения нелегальных мигрантов. Для подавления беспорядков Белый дом направил две тысячи национальных гвардейцев. Президент США Дональд Трамп вечером в субботу, 7 июня, направил в калифорнийский мегаполис Лос-Анджелес 2000 бойцов Национальной гвардии на фоне новых протестов против действий федеральных властей в отношении мигрантов. Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт заявила, что администрация в Вашингтоне "реагирует на беззаконие, которому позволили распространиться". Губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом обвинил администрацию Трампа в том, что она намеренно эскалирует напряженность своим вмешательством. "Администрация Трампа проводит политику нулевой терпимости к преступному поведению и насилию, особенно если это насилие направлено против сотрудников правоохранительных органов", - подчеркнула Левитт. Вину за нынешнюю ситуацию она возложила на "некомпетентное" руководство Лос-Анджелеса и Калифорнии, состоящее из демократов. Сам Трамп на своей платформе Truth Social обрушился с критикой на мэра Лос-Анджелеса Карен Басс и губернатора Калифорнии Ньюсома. При этом он использовал оскорбительное прозвище "Newscum", в котором содержится слово "scum" - "отбросы". "Если губернатор Гэвин 'Newscum' и мэр Карен Басс не могут справиться со своей работой - а все знают, что они не могут - тогда федеральное правительство вмешается и решит проблему", - пообещал Трамп, добавив, что власти примут меры против "беспорядков и погромщиков" так, как это необходимо. Пентагон пригрозил отправить армию Министр обороны США Пит Хегсет пригрозил направить в Калифорнию армию. "Если насилие продолжится, будут мобилизованы морские пехотинцы из Кэмп-Пендлтона - они находятся в состоянии повышенной боевой готовности", - предупредил он. В последний раз Национальная гвардия направлялась в Калифорнию в 2020 году в связи с беспорядками, вызванными смертью афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции. Когда стало известно, что Белый дом планирует направить Нацгвардию в Лос-Анджелес, но приказ еще не отдан, Ньюсом выступил против этого. "Эти действия намеренно провокационные и лишь усилят напряженность", - заявил он, отметив, что штат тесно координирует действия с властями округа и города, и в настоящий момент нет необходимости в подкреплении. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс еще в пятницу резко раскритиковала действия федеральных властей против мигрантов. В ответ Том Хоуман, которому Трамп поручил организацию массовых депортаций, заявил: "Мы делаем Лос-Анджелес безопаснее. Мэр Басс должна нас поблагодарить." Замглавы ФБР Дэн Бонгино сообщил, что в ходе пятничных протестов произведено множество арестов. "Вы приносите хаос - мы приносим наручники. Закон и порядок восторжествуют ", - подчеркнул он. Беспорядки в Лос-Анджелесе После рейдов вооруженных федеральных агентов против мигрантов в пятницу и субботу произошли ожесточенные столкновения между федеральной полицией и разгневанными демонстрантами. По сообщениям местных СМИ и публикациям в соцсетях, протесты 7 июня происходили в пригороде Парамаунт, где проживает преимущественно латиноамериканское население. Сотрудники иммиграционной службы (ICE) заняли позиции у крупного строительного магазина, возле которого рабочие обычно предлагают свои услуги. Демонстранты забрасывали агентов различными предметами и обстреливали их петардами. Федеральные агенты применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а также задержали нескольких участников протеста. Кроме того, была перекрыта часть главной автомагистрали. Группа демонстрантов сожгла флаг США. Также были сооружены баррикады из бетонных блоков и тележек из супермаркета. Ранее, 6 июня, разгневанные демонстранты преследовали в Лос-Анджелесе колонну автомобилей ICE и забрасывали агентов яйцами. Полиция разогнала толпу при помощи светошумовых гранат. Позднее сотни демонстрантов собрались в центре города с требованием немедленного освобождения задержанных. Читайте нас также: Google News

