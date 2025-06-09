Baltijas balss logotype

Едешь в Россию? На границе могут развернуть из-за удаленных фоток в телефоне 1 2561

В мире
Дата публикации: 09.06.2025
kasjauns.lv
Едешь в Россию? На границе могут развернуть из-за удаленных фоток в телефоне

Жителям Латвии, планирующим поездки в Россию, следует быть особенно осторожными. В последнее время усилилась проверка на границе, и российские пограничники стали уделять повышенное внимание содержимому мобильных телефонов.

Жителям Латвии, планирующим поездки в Россию, следует быть особенно осторожными. В последнее время усилилась проверка на границе, и российские пограничники стали уделять повышенное внимание содержимому мобильных телефонов. Как сообщают СМИ, фиксируются случаи отказа во въезде на основании того, что в телефоне были недавно удалены данные — например, большое количество фотографий или контактов из адресной книги, об этом пишет jauns.lv.

Такие действия расцениваются как попытка скрыть информацию, в том числе возможные политические взгляды, что может послужить формальным основанием для отказа во въезде. Более того, даже обращение в суд не всегда помогает — в некоторых случаях, как, например, с гражданами Украины, апелляции были отклонены, а запрет остался в силе.

В этой связи латвийским гражданам рекомендуется не удалять крупные объёмы данных непосредственно перед поездкой, хранить в телефоне только нейтральную информацию и, по возможности, использовать отдельное устройство без личных или чувствительных файлов. Не исключено, что пограничники могут потребовать разблокировать телефон и провести проверку содержимого.

Учитывая политическую ситуацию и жёсткий контроль, даже на первый взгляд безобидные действия могут вызвать подозрения. Поэтому стоит заранее принять меры предосторожности, чтобы избежать неприятностей при пересечении границы, предупреждает издание.

Читайте нас также:
#граница #латвия-россия
0
0
0
2
0
2

Оставить комментарий

(1)
  • 9-го июня

    сами эту чушь придумали? или дали денег и команду сверху чтоб написали ?

    11
    6

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Израиль и Иран продолжают обмен ударами
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 212
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу 1 218
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе 179
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow 2 335

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 8
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 36
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 37
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 58
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 51
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 34
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 8
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 36
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 37

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео