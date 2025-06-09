Едешь в Россию? На границе могут развернуть из-за удаленных фоток в телефоне

Жителям Латвии, планирующим поездки в Россию, следует быть особенно осторожными. В последнее время усилилась проверка на границе, и российские пограничники стали уделять повышенное внимание содержимому мобильных телефонов.

Жителям Латвии, планирующим поездки в Россию, следует быть особенно осторожными. В последнее время усилилась проверка на границе, и российские пограничники стали уделять повышенное внимание содержимому мобильных телефонов. Как сообщают СМИ, фиксируются случаи отказа во въезде на основании того, что в телефоне были недавно удалены данные — например, большое количество фотографий или контактов из адресной книги, об этом пишет jauns.lv.

Такие действия расцениваются как попытка скрыть информацию, в том числе возможные политические взгляды, что может послужить формальным основанием для отказа во въезде. Более того, даже обращение в суд не всегда помогает — в некоторых случаях, как, например, с гражданами Украины, апелляции были отклонены, а запрет остался в силе.

В этой связи латвийским гражданам рекомендуется не удалять крупные объёмы данных непосредственно перед поездкой, хранить в телефоне только нейтральную информацию и, по возможности, использовать отдельное устройство без личных или чувствительных файлов. Не исключено, что пограничники могут потребовать разблокировать телефон и провести проверку содержимого.

Учитывая политическую ситуацию и жёсткий контроль, даже на первый взгляд безобидные действия могут вызвать подозрения. Поэтому стоит заранее принять меры предосторожности, чтобы избежать неприятностей при пересечении границы, предупреждает издание.