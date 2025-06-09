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Россия атаковала Украину 500 беспилотниками и ракетами - это и есть ее месть? 2 2172

В мире
Дата публикации: 09.06.2025
Euronews
Россия атаковала Украину 500 беспилотниками и ракетами - это и есть ее месть?
ФОТО: twitter

В ночь на понедельник Россия выпустила 499 беспилотников и ракет по Украине, атаковав и западные регионы страны. Киев сообщает, что нейтрализовал большинство целей, включая баллистические ракеты "Кинжал".

В понедельник в ходе очередной массированной ночной атаки Россия выпустила по Украине в общей сложности 499 беспилотников и ракет. Согласно официальному заявлению украинских сил противовоздушной обороны, 479 из них были сбиты.

Как сообщается, в ходе рекордной серии ударов Москва выпустила 479 ударных беспилотников типа "Шахед" и БПЛА-имитаторов, четыре баллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 10 крылатых ракет Х-101, три крылатые ракеты Х-22, две противорадиолокационные ракеты Х-31П и одну крылатую ракету Х-35.

По имеющимся данным, Украина нейтрализовала 479 из этих целей, сбив 292 и заглушив 187 с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Начальник службы связи с общественностью командования Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат заявил, что основной мишенью российской атаки был один из оперативных аэродромов Украины.

В течение всей ночи ВВС Украины объявляли воздушную тревогу, предупреждая несколько регионов об угрозе применения баллистических ракет и ударных беспилотников типа "Шахед".

В вечернем обращении в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский также призвал украинцев обращать особое внимание на предупреждения о воздушных налетах в ближайшие дни.

По его словам, Киев продолжает работать над укреплением противовоздушной обороны Украины: "Нам срочно нужны позитивные сигналы от Соединенных Штатов относительно систем противовоздушной обороны - мы все еще ждем ответа на наш запрос о закупке систем, которые могут помочь".

Помимо Киева, последние атаки России были направлены на Западную Украину. По меньшей мере один человек был ранен в городе Ровно на северо-западе страны, недалеко от границы с Беларусью.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что подняло в воздух истребители в ответ на российские воздушные атаки на западе Украины.

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#война на украине
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Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    9-го июня

    Если за три года ничего особого не произошло,то не надо уже ждать ,,ужасной мести,,от России,ведь тот,,кто хочет мочить террористов в сортире,,задружился с Талибаном,джихадистами в Сирии,не признают Украину ,Зеленского и власть террористами,поэтому ждать особо ничего не надо,ведь Берл Лазару,главному раввину России ещё надо родственников посетить в Одессе,(дочка его вышла замуж за сына хасидского раввина из Одессы) А если и будут удары,то где нибудь по русскому населению Украины. Развелось этих русских,панимашь....

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  • 9-го июня

    я думаю слишком банально для России устраивать такую месть, скорее всего ответ будет не на поле боя и намного серьёзнее, политический к примеру, типо 6000 убитых которых украина забирать не хочет чтоб не выплчивать семьям погибщих компенсации, либо другие экономические и политические рычаги применят

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