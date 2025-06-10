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Глава разведслужбы ФРГ: РФ лжет Западу о своих намерениях 9 636

В мире
Дата публикации: 10.06.2025
Deutsche Welle
Глава разведслужбы ФРГ: РФ лжет Западу о своих намерениях
ФОТО: Unsplash

Москва хочет вернуть НАТО к состоянию, в котором альянс был в 1990-е годы, считает глава BND Бруно Каль, пишет DW.

Странам Запада не стоит обманываться намерениями РФ, так как для Москвы Украина - "лишь один шаг на пути к Западу". Такое мнение высказал глава Федеральной разведывательной службы (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl) в немецком подкасте Table.Today, опубликованном в понедельник, 9 июня.

По мнению Каля, в Москве есть люди, которые не верят, что подразумевающая взаимную оборону статья 5-я договора НАТО по-прежнему работает в действительности.

"Они хотели бы это проверить, - считает глава BND. - Они хотят вернуть НАТО на тот уровень, на котором альянс находился в конце 1990-х годов. Они хотят выгнать Америку из Европы и будут использовать любые средства для достижения этой цели".

По мнению Каля, для этого России "не нужно проводить масштабные бомбардировки или развертывать танковые подразделения". Достаточно послать в Эстонию "зеленых человечков" - якобы для защиты угнетенного русского меньшинства. "И тогда в Москве будут смотреть на то, действительно ли президент США отправит в ответ американских солдат через Атлантику" на защиту партнера по НАТО, рассуждает глава BND.

Ранее чиновник неоднократно предполагал, что РФ будет готова к подобным действиям против Североатлантического альянса уже к 2030 году. Он добавил, что сдерживание таких амбиций РФ - "наименее кровавый способ" предотвратить возможную войну.

Каль: Москва ожидает от Киева капитуляции

Глава немецкой службы внешней разведки не считает возможной перспективу переговоров между РФ и Западом в ближайшее время и не верит, что РФ стремится к миру в Украине. Нет ни малейших признаков того, что Путин как-то изменил свой ход мышления и желание продолжать до конца военную агрессию в отношении Украины, отметил немецкий чиновник.

"Последний документ, который был передан (делегацией РФ) в Стамбуле, является лучшим доказательством того, что на самом деле от нас требуют капитуляции и ничего больше", - указал Каль.

В этом мнении глава немецкой разведки схож с сенатором США Линдси Грэмом, который отметил, что даже приближенные к президенту РФ Владимиру Путину люди продолжают агрессивную риторику в отношении Украины. Сенатор-республиканец в начале июня отреагировал на пост экс-президента РФ и замглавы российского Совбеза Дмитрия Медведева, в котором тот указал, что России "переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира", а для "скорейшей победы и полного уничтожения" нынешней власти в Украине.

"Поздравляю господина Медведева с редким моментом честности, исходящим из российской пропагандистской машины. Я ценю, что вы дали понять миру, что Путин и Россия нисколько не заинтересованы в мире", - написал в ответ на публикацию Медведева Грэм.

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#война рф и украины #россия
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(9)
  • A
    Aleks
    10-го июня

    Как Россия может что то вернуть,если у самой России внутри страны масса проблем и масса предателей в высших эшелонах власти...Запад,расслабься,хорош дурить свои народы,наживаясь на укреплении обороны,якобы...

    8
    7
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Aleks
    10-го июня

    "...когда Вы, Aleks, что-то"говорите", то создаётся впечатление что бредите."

    2
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    10-го июня

    ..в отличии от mutter Меркель.

    8
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    10-го июня

    Вежливые люди никогда не лгу!

    9
    1
  • A
    Anim
    10-го июня

    Да ладно? Кто это громче всех заорал "Держи вора"?

    19
    1
  • lg
    lo gos
    10-го июня

    А почему мы должны верить этой говорящей голове?

    27
    2
  • aa
    aa aa
    10-го июня

    Так не надо подавлять русское меньшинство, не придётся страшиться зелёных человечков.

    38
    2
  • MiU
    Made in USSR
    10-го июня

    Что-то много немчура в последнее время трепаться начала... Приступы исторического склероза, никак?

    23
    4
  • А
    Александр
    10-го июня

    «Они хотят выгнать Америку из Европы». Чем это плохо? Китай хочет выгнать Америку из Азии (Тайвань). Чем меньше Америки, тем больше мира на планете. Кому это ещё непонятно?

    38
    7
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