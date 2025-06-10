Глава разведслужбы ФРГ: РФ лжет Западу о своих намерениях

Странам Запада не стоит обманываться намерениями РФ, так как для Москвы Украина - "лишь один шаг на пути к Западу". Такое мнение высказал глава Федеральной разведывательной службы (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl) в немецком подкасте Table.Today, опубликованном в понедельник, 9 июня.

По мнению Каля, в Москве есть люди, которые не верят, что подразумевающая взаимную оборону статья 5-я договора НАТО по-прежнему работает в действительности.

"Они хотели бы это проверить, - считает глава BND. - Они хотят вернуть НАТО на тот уровень, на котором альянс находился в конце 1990-х годов. Они хотят выгнать Америку из Европы и будут использовать любые средства для достижения этой цели".

По мнению Каля, для этого России "не нужно проводить масштабные бомбардировки или развертывать танковые подразделения". Достаточно послать в Эстонию "зеленых человечков" - якобы для защиты угнетенного русского меньшинства. "И тогда в Москве будут смотреть на то, действительно ли президент США отправит в ответ американских солдат через Атлантику" на защиту партнера по НАТО, рассуждает глава BND.

Ранее чиновник неоднократно предполагал, что РФ будет готова к подобным действиям против Североатлантического альянса уже к 2030 году. Он добавил, что сдерживание таких амбиций РФ - "наименее кровавый способ" предотвратить возможную войну.

Каль: Москва ожидает от Киева капитуляции

Глава немецкой службы внешней разведки не считает возможной перспективу переговоров между РФ и Западом в ближайшее время и не верит, что РФ стремится к миру в Украине. Нет ни малейших признаков того, что Путин как-то изменил свой ход мышления и желание продолжать до конца военную агрессию в отношении Украины, отметил немецкий чиновник.

"Последний документ, который был передан (делегацией РФ) в Стамбуле, является лучшим доказательством того, что на самом деле от нас требуют капитуляции и ничего больше", - указал Каль.

В этом мнении глава немецкой разведки схож с сенатором США Линдси Грэмом, который отметил, что даже приближенные к президенту РФ Владимиру Путину люди продолжают агрессивную риторику в отношении Украины. Сенатор-республиканец в начале июня отреагировал на пост экс-президента РФ и замглавы российского Совбеза Дмитрия Медведева, в котором тот указал, что России "переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира", а для "скорейшей победы и полного уничтожения" нынешней власти в Украине.

"Поздравляю господина Медведева с редким моментом честности, исходящим из российской пропагандистской машины. Я ценю, что вы дали понять миру, что Путин и Россия нисколько не заинтересованы в мире", - написал в ответ на публикацию Медведева Грэм.