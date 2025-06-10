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Ночные атаки РФ: БПЛА попал в родильный комплекс в Одессе 7 526

В мире
Дата публикации: 10.06.2025
Deutsche Welle
x.com/SESU_ua

x.com/SESU_ua

ФОТО: twitter

Россия атаковала Одессу и Киев БПЛА и ракетами. В нескольких районах Киева - пожары, в Одессе повреждено здание роддома, пишет DW.

Российские войска в ночь на вторник, 10 июня, провели очередную массированную атаку по городам Украины с применением ударных БПЛА. Воздушная тревога была введена в большинстве регионов страны, о нескольких "прилетах" сообщают власти Одессы и Киева.

В Одессе упавший беспилотник повредил административное здание одного из местных роддомов, сообщил мэр города Геннадий Труханов. Инцидент обошелся без пострадавших.

Еще один дрон попал по пункту медицинской помощи, в результате произошел пожар. По данным экстренных служб, здание, а также припаркованные рядом машины скорой помощи, получили значительные повреждения. Персонал при этом не пострадал.

В то же время несколько других БПЛА попали в жилые дома в черте города, в том числе и многоквартирные. Это привело к пожарам и обрушениям. В результате одного из таких "прилетов" погиб один мирный житель и пострадали еще трое.

Киевскую область и столицу атаковали "шахеды" и ракета

Режим воздушной тревоги в Киевской области действовал более пяти часов с вечера 9 июня. В самой столице он был введен немногим позднее полуночи и был отменен лишь в пять часов утра по местному времени. Областная военная администрация сообщила о "последствиях попаданий" дронов и ракет в Фастовском, Броварском, Бориспольском, Обуховском районах области, в том числе о горящих автомобилях и частных домах. Подробнее о последствиях не сообщалось.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попаданиях дронов в различных районах города. Известно о пожарах и повреждениях жилых зданий и авто в Деснянском, Шевченковском, Подольском, Дарницком, Оболонском и Соломенском районах Киева. Кроме того, в Оболонском районе обломки дрона упали на территорию школы, в Шевченковском и Голосеевских районах повреждены бизнес-центры, в Дарницком районе начался пожар в складских помещениях. Первоначально известно о как минимум четверых пострадавших.

Воздушные силы ВСУ в течение ночи также сообщили о запуске как минимум одной ракеты по Киеву и воздушных атаках по Харьковской и Сумской области.

Пользователи соцсетей опубликовали видео последствий одного из "прилетов" по многоэтажному дому в Киеве. В результате попадания разрушены несколько этажей здания.

РФ продолжает угрожать Украине ответом на операцию "Паутина"

Массированные воздушные атаки по городам Украины Россия совершает практически каждую ночь. Однако в июне, после того как Служба безопасности Украины (СБУ) провела операцию "Паутина", в ходе которой были повреждены десятки военных самолетов в глубоком российском тылу, со стороны РФ стали звучать заявления о возможном жестоком "ответном" ударе по Украине.

Так, 9 июня Владимир Мединский, возглавляющий делегацию РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле, заявил, что переговорный процесс вести трудно, так как "наш народ, наши граждане требуют" жестких действий от властей. "Нам нужен "Орешник" для Киева, для Львова, хватит переговоров!" - процитировал Мединский неназванных россиян.

В Вашингтоне также полагают, что РФ может готовить многосторонний удар по Украине, который обоснует ответом на успешные действия СБУ. При этом 6 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в беседе со СМИ, что проведенная в ночь перед этим массированная атака на Киев является непосредственным ответом РФ на операцию "Паутина".

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#война рф и украины
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(7)
  • A
    Aleks
    10-го июня

    Адекватные израильтяне,вещающие из Израиля,в открытую говорят,совершенно не боясь Моссада и пейсатых ФСБ шников,что это сионисты России и Украины совместно уничтожают славян и что за этим стоит так же Израиль и у меня нет оснований им не верить.

    4
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    10-го июня

    Нормально. Там дислоцировались наемники и в подвах был склад оружия. ЦЕХАЛ в свое время гражданскую больницу, с таким же обоснованием, вообще сравнял с землёй. Причем больница работала.

    12
    1
  • A
    Aleks
    Алексей Зиновьев
    10-го июня

    В гостинице при миноре Днепропетровска постоянно дислоцируются наемники из Израиля,выкладывающие ролики,но что то ни одного удара по ним не было от России . По своим не бьют...

    2
    6
  • A
    Aleks
    10-го июня

    Уничтожение славян идёт по плану Шнеерсона-Даллеса,потому как в открытую ж они говорили,что белые люди,особенно славяне-самый неподдающийся дрессировке народ.

    7
    4
  • F
    FOXBAT
    10-го июня

    Конечно ! Они только по родильным домам и стреляют ! Вы сами себя-то слышите ?

    22
    0
  • NB
    Nose Bose
    FOXBAT
    10-го июня

    так написано упавший - сами сбили на роддомом. Это ж пропаганда. Надо уметь фильтровать :)

    8
    0
  • A
    Aleks
    FOXBAT
    10-го июня

    Слышим мы тебя ,zidok(не еврей),слышим.И даже видим.

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