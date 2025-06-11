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Польский министр: мы ведем цифровую войну с РФ 0 326

В мире
Дата публикации: 11.06.2025
BB.LV
Полем битвы является смартфон каждого из нас.

Полем битвы является смартфон каждого из нас.

Угроза для других государств ЕС, не граничащих с Украиной, также увеличивается.

В рамках укрепления устойчивости к киберугрозам в июне 2026 года в ЕС пройдут учения, имитирующие кризисные ситуации в цифровом пространстве. Страны ЕС приняли 6 июня план по кибербезопасности, который предусматривает действия в случае возникновения кризисов в цифровом пространстве. «Польша находится в состоянии цифровой войны с Россией», — заявил министр цифровизации Кшиштоф Гавковски, председательствовавший на встрече министров ЕС в Люксембурге.

Принятый документ содержит руководящие принципы для государств ЕС о том, как повысить свою способность обнаруживать и реагировать на инциденты в киберпространстве. Гавковски подчеркнул, что Польша особенно уязвима для кибератак.

Научно-академическая компьютерная сеть (NASK) сообщает, что в 2024 году в Польше зафиксировано более 600 000 сообщений о кибератаках, из которых более 100 000 — подтвержденные инциденты, или в среднем более 300 в день.

Однако, по словам польского министра, развитие информационных технологий означает, что война больше не ведется исключительно традиционными методами, поэтому угроза для других государств ЕС, не граничащих с Украиной, также увеличивается.

«Война в киберпространстве — это война, которая не знает границ. Цифровой «танк» может быть размещен в любом месте, в любой столице Европейского союза», — сказал министр.

В плане ЕС указано, какие учреждения — на техническом, оперативном и политическом уровне — будут реагировать на масштабные кибератаки. План также рекомендует более тесное сотрудничество между органами, ответственными за кибербезопасность, и военными структурами, включая НАТО, что должно быть достигнуто путем создания специальных «контактных точек» в случае киберкризиса.

В рамках укрепления устойчивости к киберугрозам в июне 2026 года в ЕС начнутся учения, имитирующие кризисные ситуации в цифровом пространстве.

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