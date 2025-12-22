Ханука в Музее культуры и идентичности евреев Литвы была особенной: здесь была представлен макет Вильнюсской Большой синагоги, которая визуально воссоздаёт самое важное и впечатляющее еврейское сакральное здание, когда-то стоявшее в Вильнюсе на улице Вокечю.

Сегодня сохранились лишь фрагменты подвалов и полов синагоги, в то время как макет позволяет увидеть её архитектурную целостность. Это уникальная возможность познакомиться с домом молитвы, которого больше нет, и приблизиться к истории, память о которой теперь сохраняется лишь благодаря сохранившимся археологическим находкам и произведениям искусства.

Макет представила Анна Авидан, автор идеи его создания. Она рассказала о причинах, побудивших реализовать данную идею, о трудностях и открытиях, сопровождавших процесс его разработки, и о том, что делает её особенной.

В ходе мероприятия руководитель Центра иудаистских исследований Национальной библиотеки, доктор Лара Лемпертене, рассказала о Большой синагоге как о месте, где была сосредоточена социальная жизнь еврейской общины.

Макет экспонировался рядом с наиболее ценными экспонатами музея – реликвиями Вильнюсской Большой синагоги, которые дополнены историческими записями канторского пения.

Первая деревянная синагога была возведена на ул. Еврейской в 1573 году. Во время погрома 1592 года была уничтожена. В 1606 году синагога построена заново.

В 1630 году евреи получили разрешение на строительство каменной синагоги, с условием что она не будет выше виленских костёлов и выделяться стилем от других построек района. Архитектура строения была очень простой. Снаружи здание было украшено пилястрами, окна были стрельчатыми, а крыша украшена аттиком, что было характерно для стиля ренессанса. Внутренние своды, украшенные геометрическими орнаментами, поддерживали четыре тосканские колонны. Бима первоначально находилась у восточной стены, позднее была перенесена на середину зала. Арон-Ха-Кодеш был обит золотом и серебром.

Синагога несколько раз повреждалась. Во время занятия Вильно русскими войсками в 1655 году она была спалена русскими. В 1748 году пожар уничтожил часть синагоги, галерею для женщин и биму. В очередной раз синагога пострадала во время восстания Костюшко в 1794 году. Существует легенда, согласно которой Виленский Гаон ночью достал из Арон-Ха-Кодеш свиток Торы и прочитал её 7 раз. В результате русский снаряд, выпущенный по синагоге, не взорвался.

После восстания Костюшко синагога была восстановлена в стиле классицизма. Верхняя галерея была дополнена коринфским портиком. Синагога была важнейшим элементов комплекса на Еврейской улице. Рядом с ней располагалась библиотека, основанная в 1886 году Матесом Страшуном. В библиотеке хранился также архив виленской еврейской общины. В 1927 году библиотека насчитывала 19 тысяч единиц хранения. Рядом также находились четыре помещения для изучения Торы. Неподалёку находились синагоги Гаона и Хевра-Кадиша. Также в комплексе находилась миква.

Во время Второй мировой войны, когда гитлеровцы и местные коллаборационисты уничтожили практически всех евреев, синагога использовалась немцами как склад зерна. В июле 1944 года сгорела в ходе боёв за Вильнюс. Крыша здания была полностью разрушена, внутренности выгорели, но стены остались стоять. Однако новые власти Вильнюса не согласились на восстановление синагоги.

В 1953 году был принят генеральный план строительства Вильнюса, который предусматривал перестройку старого еврейского района. В 1955—1957 годах руины синагоги были снесены, а на их месте была построена школа. В настоящее время на месте синагоги стоит двухэтажное кирпичное здание, ему присвоен адрес: ул.Вокечю, 13а, в котором расположена начальная школа.

В 1999 году на площадке, прилегающей к участку, где стояла старая синагога, снимались эпизоды фильма «Дьявольская арифметика», в том числе и эпизод сожжения синагоги. Хотя действие фильма происходит совсем в другом месте, место, выбранное для съёмок, очень символично.

В 2002 году появился проект восстановления фрагмента бывшего еврейского квартала в Вильнюсе, в том числе Старой синагоги.