«Хватит!» В Конгрессе США призвали «кардинально изменить правила игры» на Украине 3 5416

В мире
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Хватит!» В Конгрессе США призвали «кардинально изменить правила игры» на Украине
ФОТО: pixabay

Сенатор Грэм призвал передать Украине американские ракеты Tomahawk.

США должны передать Украине крылатые ракеты Tomahawk, если Россия не согласится на условия мирного соглашения. С таким призывом выступил сенатор Линдси Грэм, передает The New York Post (NYP).

В ходе своего интервью политик призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на Москву «в случае отказа от нынешних мирных переговоров».

«Самое главное, конфискуйте суда, перевозящие российскую нефть, как это делается в Венесуэле. Если Россия откажется, нам нужно кардинально изменить правила игры, в том числе передать Украине ракеты Tomahawk. Я пойду ва-банк, если Россия скажет "нет"», — заявил сенатор.

Кроме того, Грэм выразил надежду, что Трамп подпишет законопроект, направленный на ужесточение антироссийских санкций.

#США #Украина #Дональд Трамп #Россия #политика
(3)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    22-го декабря

    Только вот у РФ есть ядерное оружие, и это не Венесуэла, и до упора здесь жать не нужно, не тот случай. И президент Трамп это прекрасно понимает. Но, к сожалению, в результате того что в Конгрессе США сенаторы сидят по 40-50 лет - там полно безумных стариков.

    27
    12
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го декабря

    Грэм в Конгрессе - этакая кастрюля с Хохломайдана: шуму много, толку - чуть. Старичку пора уже белые тапки присматривать и ленты для венков выбирать, а он всё хочет перед встречей с Петром в солдатики поиграть...

    39
    9
  • З
    Злой
    22-го декабря

    Правильно, хватит, наберитесь, козёл, смелости и напади на Россию, посмотришь что будет.

    24
    7
