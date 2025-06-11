ВС РФ нанесли удары 17-ю дронами типа Shahed по двум районам Харькова, - по предварительным данным, погибли два человека, 54 пострадали, сообщил мэр, пишет DW .

Вооруженные силы (ВС) РФ в ночь на среду, 11 июня, с 00.31 до 00.40 по местному времени нанесли удары 17-ю дронами типа Shahed по двум районам Харькова - Слободскому и Основянскому. По предварительным данным, погибли два человека, 54 пострадали, среди раненых - пять детей. Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

"В пятиэтажном доме горят более 15 квартир… Еще по одному адресу… под завалами могут быть люди", - написал он. Несколько человек удалось спасти из охваченных огнем домов, добавил градоначальник.

Повреждена сеть подачи электроэнергии

По словам мэра, есть прямые попадания в многоэтажные и частные дома, детские площадки, предприятия и общественный транспорт.

Выгорел ряд машин, разбиты окна. Повреждены троллейбусы, контактная сеть, коммунальные и производственные объекты.

Экстренные службы, а также волонтеры ликвидируют последствия, восстанавливают подачу газа, света и воды, отметил Терехов.

Нацполиция: ВС РФ нанесли удар по Харькову авиабомбами

Ранее, 7 июня, ВС РФ нанесли удар по городу авиабомбами, сообщали представители Национальной полиции Украины.

Этот сброс бомб на Харьков стал второй воздушной атакой РФ на Харьков за сутки. В ночь на 7 июня Россия подвергла город самым массированным ударам с начала полномасштабного вооруженного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Как сообщил Терехов, по городу было выпущено 48 ударных дронов Shahed, две ракеты и четыре управляемые авиабомбы.

Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.