Baltijas balss logotype

Российский обстрел Харькова: двое погибли, 54 ранены 1 416

В мире
Дата публикации: 11.06.2025
Deutsche Welle
x.com/SESU_ua

x.com/SESU_ua

ФОТО: twitter

ВС РФ нанесли удары 17-ю дронами типа Shahed по двум районам Харькова, - по предварительным данным, погибли два человека, 54 пострадали, сообщил мэр, пишет DW.

Вооруженные силы (ВС) РФ в ночь на среду, 11 июня, с 00.31 до 00.40 по местному времени нанесли удары 17-ю дронами типа Shahed по двум районам Харькова - Слободскому и Основянскому. По предварительным данным, погибли два человека, 54 пострадали, среди раненых - пять детей. Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

"В пятиэтажном доме горят более 15 квартир… Еще по одному адресу… под завалами могут быть люди", - написал он. Несколько человек удалось спасти из охваченных огнем домов, добавил градоначальник.

Повреждена сеть подачи электроэнергии

По словам мэра, есть прямые попадания в многоэтажные и частные дома, детские площадки, предприятия и общественный транспорт.

Выгорел ряд машин, разбиты окна. Повреждены троллейбусы, контактная сеть, коммунальные и производственные объекты.

Экстренные службы, а также волонтеры ликвидируют последствия, восстанавливают подачу газа, света и воды, отметил Терехов.

Нацполиция: ВС РФ нанесли удар по Харькову авиабомбами

Ранее, 7 июня, ВС РФ нанесли удар по городу авиабомбами, сообщали представители Национальной полиции Украины.

Этот сброс бомб на Харьков стал второй воздушной атакой РФ на Харьков за сутки. В ночь на 7 июня Россия подвергла город самым массированным ударам с начала полномасштабного вооруженного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Как сообщил Терехов, по городу было выпущено 48 ударных дронов Shahed, две ракеты и четыре управляемые авиабомбы.

Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Читайте нас также:
#война рф и украины
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    11-го июня

    Харьков-русский город. И уже даже ёжику должно быть понятно,что это геноцид славян как и геноцид палестинцев происходит на Ближнем Востоке. Русские убивают русских...В кошмарном сне такое не могло приснится. И теперь ещё кто то скажет,что человек,который имеет право зажигать минору-Путин-за русский мир?! А то,что убивают и наносят удары по мирным с двух сторон-это давно не секрет Полишинеля,потому что с другой стороны Зеленский тоже имеет право зажигать минору,а это право не каждому дано.

    1
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 5 379
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 224
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу 1 226
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе 188

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 12
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 36
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 82
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 83
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 101
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии
Бизнес
2
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии 2 125
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 12
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 36
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 82

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео