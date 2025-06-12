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Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус прибыл в Киев 0 387

В мире
Дата публикации: 12.06.2025
Deutsche Welle
Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус прибыл в Киев

Министр обороны Германии намерен обсудить с украинскими властями ситуацию в этой стране, а также дальнейшую военную помощь Киеву, пишет DW.

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) утром в четверг, 12 июня, прибыл в Киев. Как передает агентство dpa, в ходе визита он намерен обсудить с украинскими лидерами ситуацию в стране, а также дополнительную военную помощь.

Перед поездкой Писториус заявил: "Мы сделаем все, чтобы поддержать Украину так, чтобы она могла защитить себя и оказалась в такой позиции, где Россия будет готова к серьезным переговорам".

Новая инициатива военной помощи Украине

4 июня, выступая в Брюсселе перед заседанием контактной группы по Украине, глава Минобороны ФРГ призвал международных партнеров поддержать инициативу по усилению противовоздушной обороны этой страны под названием Immediate Action on Air Defense - "Незамедлительные действия по воздушной обороне".

Кроме того, Писториус объявил о расширении группы стран, работающих над улучшением возможностей Украины для ведения радиоэлектронной борьбы. Присоединиться к этой группе, по словам министра обороны ФРГ, хотят Бельгия, Эстония, Италия, Швеция и Турция. Цели так называемой "коалиции РЭБ" - обеспечить Украине возможность вести коммуникацию и разведку, а также создавать помехи для коммуникации ВС РФ и мешать атакам БПЛА, уточняло тогда dpa.

"Россия продолжает массированные атаки на Украину с воздуха, количество атак с применением беспилотников и ударов крылатыми ракетами огромно. Снова и снова, каждый день, невинные украинцы гибнут или получают ранения в результате этих атак", - заявил германский министр обороны.

Комментируя в кулуарах мероприятия военную помощь Украине со стороны США, Писториус выразил тогда мнение, что она еще может быть продолжена. "До сих пор нет признаков того, что остановка финансовой поддержки Киева из Вашингтона является окончательной, - подчеркнул министр обороны ФРГ. - Да, это может произойти, но европейцы готовы и Германия готова тут взять ответственность (за финансирование дальнейшей военной помощи Украине. - Ред.) на себя".

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#война рф и украины #Германия
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