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Украинских зенитчиков переводят в пехоту, а Москва планирует идти на Одессу 7 598

В мире
Дата публикации: 14.06.2025
BB.LV
Зенитные установки лихо косят наступающего врага.

Зенитные установки лихо косят наступающего врага.

Сейчас высадка российского десанта стала бы самоубийством.

Минобороны Украины проводит рекламу и рекрутинг добровольцев для набора людей в мобильные группы ПВО, а тем временем Генштаб выдает приказы с целью перевода этих добровольцев в пехоту, - сообщила Ukrainian Military Pages.

Во время саммита "Украина - Юго-Восточная Европа", который состоялся в Одессе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа не может потерять Украину и Молдову, потому что это приведет к вмешательству Кремля в другие страны. В частности Москва планирует захватить Одессу, а затем выйти к границе с Молдовой и Румынией. Украинский лидер подчеркнул, что указанный город - среди целей Москвы, которая хочет уничтожить Одессу, как уже сделала с большим количеством населенных пунктов на оккупированных территориях.

Сейчас высадка российского десанта на побережье Одессы, Одесской области станет самоубийством, потому что противник не имеет соответствующих успехов на суше, без которых соответствующую морскую операцию проводить бесперспективно.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. В частности его спросили о вероятности десантной вылазки россиян из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах Москвы захватить Одессу.

По словам спикера, в начале полномасштабного вторжения, в 2022 году, захватчики уже пытались это сделать, имея значительно больше возможности, чем сейчас. Тогда эта попытка завершилась неудачей по многим причинам, в том числе из-за того, что такие операции обычно проводят комплексно.

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(7)
  • A
    Aleks
    14-го июня

    Кстати,я уже почти вычислил господ R и Чангал в одном лице.Осталось совсем немного,все ж мама была математик ,да и кровей намешано много)) Я приду к тебе ..Жди..Жену зря затронул,ох,зря.

    0
    3
  • A
    Aleks
    14-го июня

    О свадьбе писали в израильской прессе,больной дурачок Чангалманис

    0
    3
  • Ч
    Чангл
    Aleks
    14-го июня

    У тебя во всём виноваты евреи, так же как и они правят всем миром. Не забывай про таблетки

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    1
  • A
    Aleks
    14-го июня

    Ау,R,где ты?👽😎

    1
    3
  • A
    Aleks
    Aleks
    14-го июня

    Таки про свадьбу говорили почти по всем израильским каналам и писали в израильской прессе,больной дурачок Чангалман👽

    0
    1
  • A
    Aleks
    14-го июня

    В Одессе главный раввин родственник российского главного раввина Берл Лазара,с которым они недавно праздновали свадьбу своих детей в Израиле вместе с Главным раввином Украины Асманом. Ой,верю,что Россия пойдет на Одессу...😂

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  • Ч
    Чангл
    Aleks
    14-го июня

    Ты точно знаешь кто и где чей родственник еврей? Лечись больной, а то плохо закончишь. Устранят тебя с формулировкой ( он много знал) 🤣🤣🤣

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