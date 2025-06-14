Минобороны Украины проводит рекламу и рекрутинг добровольцев для набора людей в мобильные группы ПВО, а тем временем Генштаб выдает приказы с целью перевода этих добровольцев в пехоту, - сообщила Ukrainian Military Pages.

Во время саммита "Украина - Юго-Восточная Европа", который состоялся в Одессе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа не может потерять Украину и Молдову, потому что это приведет к вмешательству Кремля в другие страны. В частности Москва планирует захватить Одессу, а затем выйти к границе с Молдовой и Румынией. Украинский лидер подчеркнул, что указанный город - среди целей Москвы, которая хочет уничтожить Одессу, как уже сделала с большим количеством населенных пунктов на оккупированных территориях.

Сейчас высадка российского десанта на побережье Одессы, Одесской области станет самоубийством, потому что противник не имеет соответствующих успехов на суше, без которых соответствующую морскую операцию проводить бесперспективно.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. В частности его спросили о вероятности десантной вылазки россиян из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах Москвы захватить Одессу.

По словам спикера, в начале полномасштабного вторжения, в 2022 году, захватчики уже пытались это сделать, имея значительно больше возможности, чем сейчас. Тогда эта попытка завершилась неудачей по многим причинам, в том числе из-за того, что такие операции обычно проводят комплексно.