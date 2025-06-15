Парламент Черногории одобрил участие черногорской армии в миссии Европейского союза по военной помощи Украине. Об этом сообщает Radio Slobodna Evropa. Решение было принято спустя девять месяцев после подачи документа на рассмотрение: за него проголосовали 49 из 81 депутата.

Согласно пояснительной записке к постановлению, главной целью участия Черногории в этой инициативе является укрепление оборонительных возможностей Вооруженных сил Украины в защите территориальной целостности в рамках международно признанных границ. Кроме того, страна намерена внести вклад в сдерживание военной агрессии России и потенциальных угроз со стороны других государств.

Министр обороны Черногории Драган Крапович отдельно подчеркнул, что черногорские военные не будут размещены на территории Украины. «Я хочу, чтобы это было совершенно ясно. Я никогда бы не поддержал подобное решение. Все мероприятия в рамках этой миссии проходят на территории ЕС — в Польше и Германии», — заявил он.

Миссия ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) была создана 17 октября 2022 года со сроком действия два года. В ноябре 2024 года страны Евросоюза приняли решение продлить ее мандат до 2026 года. Деятельность миссии финансируется за счет Европейского фонда мира. В рамках программы украинские военнослужащие проходят обучение на базах, расположенных в странах-членах ЕС, прежде всего — в Германии и Польше.

Ранее, 8 июня, стало известно, что Черногория запустит на своей территории проект по сборке беспилотников и передаст первую партию Украине в качестве военной помощи. В заявлении черногорского правительства подчеркивалось, что организация производства дронов в стране станет вкладом в укрепление обороноспособности не только самой Черногории в рамках НАТО, но и Украины, а также усилит имидж балканского государства как надежного поставщика современного военного оборудования на международном рынке.

Проект будет реализован при поддержке США: Вашингтон выделит на эти цели $15 000 000. В посольстве Соединенных Штатов в Подгорице выразили одобрение инициативе, заявив, что эти инвестиции подтверждают приверженность Черногории выполнению своих союзнических обязательств в рамках НАТО.