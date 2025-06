Your browser does not support the video tag.

В настоящее время из Израиля можно выбраться морским путём на Кипр на пароме из портов Хайфы, Ашдода и Ашкелона, а также по суше — в Египет через пограничный пункт Табу и в Иорданию, сообщили представители Министерства иностранных дел Латвии. Однако, по словам сотрудников МИД, следует учитывать, что передвижение по территории Израиля в данный момент опасно, поскольку атаки со стороны Ирана могут быть внезапными и масштабными. Поэтому важно находиться рядом с убежищами и следовать указаниям властей. Министерство подчёркивает, что возможности эвакуации из Израиля постоянно меняются, поэтому гражданам (и негражданам) Латвии рекомендуется поддерживать связь с Консульским департаментом. Как отмечает МИД, эвакуация по воздуху в данный момент невозможна из-за закрытого воздушного пространства в Израиле и других странах региона. Тем не менее министерство поддерживает контакт с авиакомпанией airBaltic по вопросу возобновления рейсов, а также с литовскими коллегами, оказавшимися в аналогичной ситуации. МИД и посольство Латвии в Израиле находятся в контакте с государствами-членами Европейского Союза, а также с Министерством иностранных дел Израиля по вопросам безопасных маршрутов эвакуации и организации совместной эвакуации граждан ЕС. С момента обострения ситуации на Ближнем Востоке в Консульском реестре МИД зарегистрировались 40 граждан Латвии, находящихся в Израиле, и трёх — в Иране. По оценкам МИД, в Израиле могут находится более 6 тысяч латвийских подданных. По данным МИД, две персоны выехали из Израиля в Египет и одна — на Кипр. Читайте нас также: Google News

Facebook

Telegram

Instagram

Поделиться статьей