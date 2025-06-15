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В латвийском МИДе рассказали как тысячам граждан ЛР покинуть обстреливаемый Израиль 0 1290

В мире
Дата публикации: 15.06.2025
BB.LV

В настоящее время из Израиля можно выбраться морским путём на Кипр на пароме из портов Хайфы, Ашдода и Ашкелона, а также по суше — в Египет через пограничный пункт Табу и в Иорданию, сообщили представители Министерства иностранных дел Латвии.

Однако, по словам сотрудников МИД, следует учитывать, что передвижение по территории Израиля в данный момент опасно, поскольку атаки со стороны Ирана могут быть внезапными и масштабными. Поэтому важно находиться рядом с убежищами и следовать указаниям властей.

Министерство подчёркивает, что возможности эвакуации из Израиля постоянно меняются, поэтому гражданам (и негражданам) Латвии рекомендуется поддерживать связь с Консульским департаментом.

Как отмечает МИД, эвакуация по воздуху в данный момент невозможна из-за закрытого воздушного пространства в Израиле и других странах региона. Тем не менее министерство поддерживает контакт с авиакомпанией airBaltic по вопросу возобновления рейсов, а также с литовскими коллегами, оказавшимися в аналогичной ситуации.

МИД и посольство Латвии в Израиле находятся в контакте с государствами-членами Европейского Союза, а также с Министерством иностранных дел Израиля по вопросам безопасных маршрутов эвакуации и организации совместной эвакуации граждан ЕС.

С момента обострения ситуации на Ближнем Востоке в Консульском реестре МИД зарегистрировались 40 граждан Латвии, находящихся в Израиле, и трёх — в Иране.

По оценкам МИД, в Израиле могут находится более 6 тысяч латвийских подданных.

По данным МИД, две персоны выехали из Израиля в Египет и одна — на Кипр.

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#иран #израиль #мид латвии
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