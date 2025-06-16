Российские войска вошли в Днепропетровскую область, - пишет New York Times. Россияне попытаются захватить Новопавловку, которая расположена на стратегически выгодной возвышенности, а затем будут продвигаться на север к Межовой. Враг активно перекидывает резервы и технику, что может свидетельствовать о новой фазе наступления.

ISW добавляет, что россияне пытаются создать "буферную зону" в Днепропетровской области, потому что Москва "продолжает иметь более широкие территориальные амбиции в Украине", а также достижение границы этого региона "имеет символическое значение для России".

Офицер с позывным Барбаросса из 72-й бригады ВСУ рассказал изданию, что Россия накопила "много сил" в этом районе. Он ожидает, что солдаты РФ будут продвигаться вглубь Днепропетровской области. Пока что они продвинулись вдоль нескольких лесополос.

"Враг использует тактику малых групп – от двух до четырех, иногда шести солдат, которые перемещаются от линии деревьев к линии деревьев или от здания к зданию", – сказал Барбаросса.

Другой офицер по имени Виктор считает, что российские войска попытаются захватить Новопавловку, которая расположена на стратегически выгодной возвышенности, а затем будут продвигаться на север к Межевой.

Это позволит России создать буферную зону глубиной примерно десять километров для защиты флангов своего группирования на Донетчине, что подготовит почву для нового наступления на Покровск.

За продвижением в Днепропетровскую стоят месяцы медленных, но стабильных успехов, добавляет издание. Российским войскам потребовался год ожесточенных боев, чтобы продвинуться примерно на 50 км и наконец пересечь этот регион.

"Это наступление также подчеркивает импульс России на поле боя. В прошлом месяце Россия захватила более 200 квадратных миль (321 км) территории в Украине, что более чем вдвое превышает достижения в апреле и является вторым по величине месячным наступлением с первого года войны, согласно данным Black Bird Group, исследовательской организации из Финляндии, которая отслеживает развитие событий на поле боя", – резюмирует газета.

Тем временем, НАТО планирует вручить Дональду Трампу одностраничное коммюнике на саммите в Гааге, чтобы избежать публичных споров между президентом США и другими лидерами альянса.

Как пишет The Telegraph, этот документ станет самым сжатым за последние годы - всего пять-шесть абзацев, в которых пойдет речь в основном об увеличении оборонных расходов до 5% ВВП, что является главным требованием Трампа.

"На этот раз мы собираемся сделать еще более короткий текст. Один лист бумаги, и он должен состоять из пяти абзацев", - отметил высокопоставленный дипломат НАТО.

Коммюнике сохранит лишь самые основные тезисы: Россию признают "угрозой", а Украине предоставят общую поддержку, однако без упоминания о "необратимом пути к членству". Также в тексте не будет пунктов о климате и Китае, хотя предыдущие документы прямо указывали на его роль в поддержке России. Генсек НАТО Марк Рютте кардинально изменил процедуру подготовки коммюнике - теперь над ним будут работать только послы, чтобы избежать утечек. Также он запретил практику, когда государства-члены добавляют к документу свои национальные приоритеты.

Такое упрощение имеет четкую политическую подоплеку: избежать раздражения Трампа. Его штаб настаивает на краткости документов, и эта тактика уже применялась во время лондонского саммита НАТО в 2019 году.

"Документ будет сосредоточен на ключевых вопросах", - заявил источник в альянсе. Организаторы саммита в Нидерландах тщательно планируют протокол, чтобы не допустить конфликтов Трампа с другими лидерами. В программе - лишь одна рабочая сессия, посвященная исключительно оборонным расходам.

Предусмотрена и символическая часть: ужин с королем Нидерландов Виллемом-Александром, что должно дополнительно удовлетворить президента США, известного симпатией к монархиям.

В то же время взаимодействие с президентом Украины Владимиром Зеленским будет ограничено, чтобы избежать публичных ссор. Заседание Совета НАТО-Украина проведут на уровне министров.