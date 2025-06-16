Лидерка белорусской оппозиции.
"Я хочу верить, что люди спрячутся, сбегут или перейдут на другую сторону".
По мнению лидера белорусской оппозиции, белорусы вряд ли последуют пропаганде милитаризма Александра Лукашенко Масштабные военные учения России и Беларуси могут представлять реальную угрозу для восточного фланга НАТО: так считает лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская; об этом она заявила в интервью Euronews.
Три с половиной года назад именно аналогичные манёвры стали прикрытием для подготовки полномасштабного вторжения.
Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции:
«Беларусь снова становится возможной стартовой площадкой для нападений. И поэтому, поскольку среди белорусов сильны антивоенные настроения, вы знаете, люди очень обеспокоены этой новостью, и люди боятся, что теперь белорусов могут заставить участвовать в этих учениях».
В 2022 году Россия использовала Беларусь как плацдарм для нападения на Украину и как тыл, но белорусские войска не участвовали в военных действиях. Теперь же, по мнению Тихановской, ситуация может измениться:
«Их могут заставить, мы знаем, как это делается в Беларуси, но это не значит, что они будут сражаться. Я хочу верить, что люди спрячутся, сбегут или перейдут на другую сторону, но не станут воевать против литовцев или поляков, особенно зная, как эти страны нас поддерживают. Конечно, я сама живу сейчас в Литве, и я слышу разговоры о возможном нападении на Литву, ведь Литва будет первой страной на пути в Европейский союз».
Оставить комментарий(6)