"Я хочу верить, что люди спрячутся, сбегут или перейдут на другую сторону".

По мнению лидера белорусской оппозиции, белорусы вряд ли последуют пропаганде милитаризма Александра Лукашенко Масштабные военные учения России и Беларуси могут представлять реальную угрозу для восточного фланга НАТО: так считает лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская; об этом она заявила в интервью Euronews.

Три с половиной года назад именно аналогичные манёвры стали прикрытием для подготовки полномасштабного вторжения.

Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции:

«Беларусь снова становится возможной стартовой площадкой для нападений. И поэтому, поскольку среди белорусов сильны антивоенные настроения, вы знаете, люди очень обеспокоены этой новостью, и люди боятся, что теперь белорусов могут заставить участвовать в этих учениях».

В 2022 году Россия использовала Беларусь как плацдарм для нападения на Украину и как тыл, но белорусские войска не участвовали в военных действиях. Теперь же, по мнению Тихановской, ситуация может измениться:

«Их могут заставить, мы знаем, как это делается в Беларуси, но это не значит, что они будут сражаться. Я хочу верить, что люди спрячутся, сбегут или перейдут на другую сторону, но не станут воевать против литовцев или поляков, особенно зная, как эти страны нас поддерживают. Конечно, я сама живу сейчас в Литве, и я слышу разговоры о возможном нападении на Литву, ведь Литва будет первой страной на пути в Европейский союз».