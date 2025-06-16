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Светлана Тихановская предупредила о нападении РФ на Балтию через Беларусь 6 691

В мире
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Лидерка белорусской оппозиции.

Лидерка белорусской оппозиции.

"Я хочу верить, что люди спрячутся, сбегут или перейдут на другую сторону".

По мнению лидера белорусской оппозиции, белорусы вряд ли последуют пропаганде милитаризма Александра Лукашенко Масштабные военные учения России и Беларуси могут представлять реальную угрозу для восточного фланга НАТО: так считает лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская; об этом она заявила в интервью Euronews.

Три с половиной года назад именно аналогичные манёвры стали прикрытием для подготовки полномасштабного вторжения.

Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции:

«Беларусь снова становится возможной стартовой площадкой для нападений. И поэтому, поскольку среди белорусов сильны антивоенные настроения, вы знаете, люди очень обеспокоены этой новостью, и люди боятся, что теперь белорусов могут заставить участвовать в этих учениях».

В 2022 году Россия использовала Беларусь как плацдарм для нападения на Украину и как тыл, но белорусские войска не участвовали в военных действиях. Теперь же, по мнению Тихановской, ситуация может измениться:

«Их могут заставить, мы знаем, как это делается в Беларуси, но это не значит, что они будут сражаться. Я хочу верить, что люди спрячутся, сбегут или перейдут на другую сторону, но не станут воевать против литовцев или поляков, особенно зная, как эти страны нас поддерживают. Конечно, я сама живу сейчас в Литве, и я слышу разговоры о возможном нападении на Литву, ведь Литва будет первой страной на пути в Европейский союз».

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(6)
  • AS
    Antons Sobakins
    16-го июня

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣 такое умное лицо, как она это поняла? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    1
    0
  • Д
    Дед
    16-го июня

    А кто это, домохозяйка из Минска? Кто ее уполномочивал предупреждать?

    12
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    Дед
    16-го июня

    Да она уже столько лет в Минске не была, что правильнее сказать домохозяйка из Брюсселя.

    3
    0
  • A
    Aleks
    16-го июня

    Из выступления Лукашенко,президента Белоруссии -В Белоруссии всегда мирно жили русские,белорусы,евреи ..но одной Секте это очень не нравится. Поэтому,как понимаю,Белоруссия является только союзным государством,а не интегрируется в Россию.Сразу будет хана стране и батька это знает и знает ,кто управляет Россией Если б не его дружба с Китаем,большой опыт в политике и крепкие,не продажные КГБ и армия,то Беларусь давно б сожрали российские олигархи некого происхождения и сектанты как Тихоновская.

    4
    5
  • A
    Aleks
    16-го июня

    Почему именно через Беларусь,если у Латвии граница с Россией имеется?))😀 Очередное фуфло от гражданки Израиля Тихановской.Надо ж как то приплести Белоруссию ...Она ж оттуда же,где сидит ее муж,гражданин Израиля Сережа Тихоновский.

    14
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го июня

    А она совсем не стареет или это очередное фуфло от ВВ?

    17
    1
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