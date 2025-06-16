Кампания будет включать инициативы в культурной, образовательной и медицинской сферах.

Церемония канонизации, которую проведет Папа Лев XIV, провозгласит первыми святыми Венесуэлы мирянина-врача Хосе Грегорио Эрнандеса и монахиню Кармен Рендилес. Она состоится 19 октября в Ватикане вместе с канонизацией других блаженных.

Об этом решил понтифик, имеющий гражданство США и Перу, на первом консистории, состоявшемся в пятницу, для выбора дат канонизации нескольких блаженных, сообщила пресс-служба Ватикана.

8 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил нового Папу Льва XIV «скорейшего завершения» канонизации Эрнандеса и Рендилес, одобренных покойным Папой Франциском в феврале и марте прошлого года соответственно.

На той же церемонии, которую проведет Папа, также будут канонизированы Игнасио Чоукрулла Малоян, архиепископ-католик армянского происхождения из Мардина, Турция; мирянин из Папуа — Новой Гвинеи Питер То Рот; итальянские монахини Винченца Мария Полони, основательница Института сестер милосердия Вероны, и Мария Тронкатти из конгрегации Дочерей Марии Помощницы, а также итальянский мирянин Бартоло Лонго.

Лев XIV также решил, что 7 сентября будут канонизированы итальянцы Карло Агутис и Пьер Джорджо Фрасати.

Канонизация Агутиса, умершего в возрасте 15 лет, была отложена после смерти Папы Франциска, а канонизация Фрасати планировалась на Юбилей молодежи 27 июля, но понтифик решил провести их в одну дату.

Церковь Венесуэлы создала комиссию, которая займется организацией праздничных мероприятий в Карибской стране в честь канонизации блаженных Хосе Грегорио Эрнандеса и Кармен Рендилес, а также продвижением кампаний, направленных на подчеркивание их добродетелей и популяризацию их жизней.

Кампания под названием «Святые для всех» будет включать инициативы в культурной, образовательной и медицинской сферах, а также плакаты с изображениями обоих святых, которые будут распространяться в церквях, приходах и школах страны, как объяснил Марио.

Рендилес, родившаяся в Каракасе 11 августа 1903 года и умершая 9 мая 1977 года, была основательницей конгрегации Служительниц Иисуса. Ее беатификация состоялась 16 июня 2018 года после признания чуда, связанного с исцелением венесуэльской женщины-врача в июле 2003 года.

Эрнандес был беатифицирован 30 апреля 2021 года после того, как Папа Франциск признал чудо, связанное с девочкой Яксури Солорсано Ортега, которая получила огнестрельное ранение в голову во время ограбления и которую врачи, лечившие ее, сочли безнадежной.