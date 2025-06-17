Страны Балтии и Польша договорились о сотрудничестве в сфере энергетической безопасности, сообщили агентству ЛЕТА представители Министерства климата и энергетики (МКЭ).

Министр климата и энергетики Латвии Каспарс Мелнис (СЗК) вместе с коллегами из Литвы, Эстонии и Польши в понедельник на заседании Совета министров Европейского союза (ЕС) по энергетике в Люксембурге подписал меморандум взаимопонимания о сотрудничестве в области защиты и устойчивости критической энергетической инфраструктуры.

Цель меморандума - укрепление регионального сотрудничества и налаживание более эффективной координации между странами для защиты стратегически важной энергетической инфраструктуры как на суше, так и на море. Он также включает в себя вопросы защиты от киберугроз, рисков физического саботажа и в других чрезвычайных ситуациях. Подписавшие его страны обязуются регулярно делиться актуальной информацией и создавать эффективные совместные решения для защиты инфраструктуры.

В меморандуме изложены основные сферы сотрудничества на следующее десятилетие, и это станет основой для совместной деятельности в отношении укрепления энергетической безопасности и стабильности.

С учетом опыта в привлечении финансирования Европейского инструмента по соединению инфраструктуры (CEF (Connecting Europe Facility) для укрепления инфраструктуры в духе меморандума предполагается делиться примерами хорошей практики - изначально в Балтийском регионе, а в будущем этот опыт может послужить примером для введения аналогичных мер безопасности по всему ЕС.

По словам Мелниса, заключение меморандума является продолжением процесса синхронизации электросетей стран Балтии с европейской сетью и подтверждает способность стран региона согласованно реагировать на вызовы безопасности.

"Общий меморандум показывает, что мы едины в реагировании на внешние вызовы, а также обязуемся совместно укреплять энергетическую безопасность, защищать и делать более устойчивой нашу инфраструктуру", - заявил министр по вопросам климата и энергетики.

В ведомстве отмечают, что CEF уже внес существенный вклад в развитие энергетической инфраструктуры региона.