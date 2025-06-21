В Беларуси освободили из тюрьмы 14 политических заключенных, в том числе блогера и мужа Светланы Тихановской Сергея Тихановского, сообщает « Медуза » со ссылкой на издание «Наша Нiва».

Среди освобождённых также двое граждан Латвии — Юрий Ганин и Дмитрий Михайлов, сообщило Министерство иностранных дел Латвии в социальной сети X.

«Благодаря лидерству США, президенту Дональду Трампу и специальному посланнику США по вопросам Украины и России Киту Келлогу, сегодня были освобождены 14 заключённых в Беларуси, в том числе двое граждан Латвии — Юрий Ганин и Дмитрий Михайлов», — говорится в заявлении министерства.

«Радуемся, что среди освобождённых также Сергей Тихановский, муж лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской», — добавили в МИД Латвии.

«Режим Лукашенко по-прежнему удерживает более 1000 политзаключённых и использует мигрантов как инструмент давления на границах с Латвией, Литвой и Польшей. Чтобы изменить ситуацию, необходимо продолжать международное давление на Беларусь», — подчёркивается в заявлении.

Об освобождении политзаключенных также сообщил помощник спецпосланника президента США Кита Келлога Джон Коул.

«Сильное лидерство президента Трампа привело к освобождению 14 заключенных из Беларуси сегодня. Спасибо литовскому правительству за сотрудничество и помощь — они остаются настоящим другом и союзником», — говорится в посте Коула.

Келлог стал самой высокопоставленной американской фигурой за последние годы, посетившей авторитарное государство, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Тихановский покинул Беларусь

Тихановский уже покинул Беларусь. Светлана Тихановская опубликовала видео встречи с мужем в Вильнюсе.

My husband Siarhei is free! It’s hard to describe the joy in my heart.



Thank you, 🇺🇸 @POTUS, @SPE_Kellogg, @JohnPCoale, DAS Christopher W. Smith, @StateDept & our 🇪🇺 allies, for all your efforts.



We’re not done. 1150 political prisoners remain behind bars. All must be released. pic.twitter.com/MhngqBHFq3 — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) June 21, 2025

Тихановский планировал баллотироваться на пост президента Беларуси в 2020 году, однако был задержан, напоминает ЛЕТА. Поэтому вместо него решила выдвинуть свою кандидатуру его супруга, которая, по информации оппозиции, значительно опередила в голосовании авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко.

После президентских выборов, состоявшихся в августе 2020 года, на которых в очередной раз победителем был объявлен Лукашенко, Беларусь охватили массовые протесты — на улицы вышли сотни тысяч людей, возмущённых фальсификацией результатов. Власти жестоко подавили протесты, и к зиме они постепенно сошли на нет. Несколько протестующих погибли, а сотни участников акций были приговорены к суровым тюремным срокам. Власти также начали преследование независимых СМИ.

По сообщению белорусских СМИ, в 2021 году Тихановский был приговорён к 18 годам лишения свободы после многомесячного судебного процесса, в ходе которого его признали виновным в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды.

Освобождён и гражданин Эстонии

Вместе с Тихановским из белорусской тюрьмы был освобождён гражданин Эстонии Аллан Ройо, находившийся в заключении с января прошлого года, сообщили представители МИД Эстонии.

Режим Лукашенко обвинил Ройо в создании экстремистской организации, суд приговорил его к шести с половиной годам тюрьмы и штрафу почти в 6000 евро. По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкны, усилия по освобождению эстонского гражданина длились почти полтора года.

«В январе 2024 года мы получили информацию о задержании гражданина Эстонии белорусскими властями в Минске. С тех пор посольство и дипломаты поддерживали постоянный контакт с Ройо и его семьёй. Благодарю президента США Дональда Трампа, специального посланника по Украине Кита Келлога и его команду, а также всех дипломатов и партнёров США и Эстонии за целенаправленную и последовательную работу по возвращению нашего гражданина домой», — заявил Цахкна.

В сентябре 2020 года Ройо основал в Эстонии фонд «Друзья Беларуси», целью которого был сбор пожертвований для помощи людям, спасающимся от режима Лукашенко.

Также был освобождён давний журналист белорусской редакции «Радио Свобода» Игорь Карней, отбывавший трёхлетний срок заключения по обвинению в экстремизме, которое он сам называл надуманным.

«Мы глубоко благодарны президенту Трампу за освобождение этого смелого журналиста, пострадавшего от белорусских властей», — заявил исполнительный директор радиостанции Стивен Капус.

Карней неоднократно задерживался за освещение протестов 2020 года. В отличие от многих своих коллег, он решил остаться в Беларуси, несмотря на последовавшие репрессии. В июле 2023 года он был снова арестован после обыска в его квартире, во время которого были изъяты телефоны и компьютеры.