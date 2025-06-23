Как сообщает газета The Telegraph, по словам эстонских властей, монахини Пюхтицкого монастыря отказываются разорвать отношения с Русской православной церковью и повторяют высказывания, которые совпадают с пропагандой Владимира Путина, пишет Postimees.

The Telegraph в своей свежей публикации отметила, что Россия использует монахинь как инструмент шпионажа и распространения пропаганды, что противоречит их монашескому обету - отказаться от всего мирского. На фоне нового закона в Эстонии идет ожесточенная дискуссия: власти требуют от монастыря в Куремяэ прекратить отношения с главой Русской православной церкви -патриархом Кириллом, который активно поддерживает войну в Украине.

По данным The Telegraph, монахини из Пюхтицкого монастыря транслируют мнения о том, что в западных странах свобода вероисповедания якобы находится под угрозой. Сам монастырь ссылается на канонические принципы и обвиняет эстонские власти в попытке принудить его занять четкую позицию в геополитических вопросах. Однако духовным лидером обители остается именно патриарх Кирилл.

По словам представителей Министерства внутренних дел Эстонии, в рамках кремлевской информационной войны активно используется образ "невинных русских монахинь, которых притесняют на Западе". При этом в Таллинне подчеркивают, что планов закрывать монастырь нет - вопреки утверждениям его обитательниц. "Пюхтицкий монастырь не стоит рассматривать только как религиозное учреждение. Он также является идеологическим символом русского мира в Эстонии, где соединяются религия, национализм и имперская ностальгия", - заявил The Telegraph руководитель отдела религии и гражданского общества Министерства внутренних дел Мартин Тулит.

Именно патриарх Кирилл назначил игуменью Филарету руководителем монастыря в 2011 году. По мнению Тулита, Филарета высказывала позиции по истории Эстонии, которые полностью совпадают с точкой зрения Кремля и отражают официальную политику России в отношении соседних стран.

Британские СМИ считают, что этот религиозный спор ставит Эстонию в трудное положение: Россия воспринимается как экзистенциальная угроза, а Эстония - один из самых последовательных союзников Украины. При этом в стране проживает около 300 тысяч русскоязычных граждан. Тактика России заключается в том, чтобы изображать русскоязычное население в странах Балтии как угнетаемое, что якобы требует вмешательства Москвы. Подобные аргументы использовались Путиным как оправдание войны в Украине в 2014 и 2022 годах. Западные чиновники опасаются, что аналогичный сценарий может быть разыгран и в отношении стран Балтии, подчеркивает The Telegraph.

Тем временем монахини через свою настоятельницу Филарету заявили The Telegraph, что не имеют никакой связи с кремлевской пропагандой и хотят лишь молиться, размышлять и жить в мире.

"Наша жизнь в монастыре очень проста - мы молимся и трудимся, - сказала Филарета.- Мы пришли сюда, чтобы оставить мирскую жизнь позади, уйти от проблем и посвятить себя служению Господу".

Она отметила, что монастырь не может отвечать за высказывания патриарха Кирилла. По ее словам, она против любых войн, но отказалась давать конкретную оценку вторжению России в Украину.

"Любая война - это трагедия, это много смертей, и нам больно от этого. Во время войны гибнут не только солдаты, но и обычные люди: дети, женщины, старики. Пули и гранаты не разбирают, кто перед ними - ребенок или военный, - сказала она. - Каждый здравомыслящий человек понимает: война - это огромное горе".

The Telegraph завершает материал напоминанием, что Пюхтицкий монастырь существует уже более 130 лет и пережил как нацистскую, так и советскую оккупации.