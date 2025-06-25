Не знают жизни...

Представитель ЕС по внешней политике Каллас выразила мнение, что политика нейтралитета Ирландии обусловлена тем, что страна якобы не осознает ужасы современного мира — массовые депортации, подавление культуры и языка.

По данным RTE, Каллас сделала эти замечания во время проходивших в преддверии предстоящего саммита НАТО дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге.

«Я хочу обратиться к нашим ирландским коллегам. Я имею в виду, что да, мир — это не значит, что человеческие страдания при этом заканчиваются, — цитирует слова Каллас RTE. — Если ты знаешь, что сдаешься, и у тебя есть агрессор, которому ты позволяешь взять все, что он хочет — это не приведет к прекращению человеческих страданий».

«Наш опыт за железным занавесом таков, что после Второй мировой войны такие страны, как Ирландия, смогли построить свое благосостояние, а для нас это означало жестокости, массовые депортации, подавление языка и культуры», — сказала Каллас.

«Это то, что происходит. Это тоже мир, но на самом деле это не свобода. В этом мире нет свободы выбора людей, за которую мы в ЕС боремся и которая лежит в основе самой сути ЕС», — сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС.

Кровавый опыт колониализма

Член Европейского парламента от ирландской партии Sinn Féin («Мы сами») Кэтлин Фунчион заявила: «Меня поразило выступление Каллас: оно показало, что она ничего не знает об истории Ирландии».

«В своей речи я подчеркнула долгую политику нейтралитета Ирландии, которую сформировали наш собственный опыт колониализма и борьбы за самоопределение, — сказала Фунчион. — Утверждение Каллас, что Ирландия просто процветала в послевоенный период без травм и угнетения, глубоко неадекватно и игнорирует наш опыт».

«Ирландия также страдала от жестокостей: от резни в Баллимерфи до Кровавого воскресенья, когда британские солдаты расстреляли невинных гражданских лиц», — сказала Фунчион.

«Наши люди подвергались наказаниям без суда и следствия, их дискриминировали при поиске жилья и работы. Особенно на севере».

«Кроме того, продолжалась постоянная борьба с подавлением ирландского языка и культуры. Об этом свидетельствует многолетняя кампания за принятие закона об ирландском языке на севере».

«Комментарии Каллас были необдуманными и глубоко игнорирующими опыт ирландского сообщества, которое до сих пор ищет справедливости», — говорится в заявлении Фунчион.

Кажется, неизвестны случаи, когда репрессивный аппарат СССР подавлял какие-то массовые протесты эстонцев силой оружия, добавим мы. И еще интересно — отец Каллас в советской Эстонии служил высокопоставленным партийным функционером.

Еще любопытный момент — недавно в Европарламенте немецкий евродепутат Мартин Зоннеборн заявил, что его хомячок знает больше о внешней политике, чем Каллас.

Член Европейского парламента от партии Sinn Féin добавила, что написала в бюро Каллас и требует, чтобы она взяла свои слова назад.