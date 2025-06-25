Депутат Европейского парламента требует извинений от главы внешнеполитического ведомства ЕС, поскольку Кая Каллас выразила некомпетентную точку зрения по вопросу нейтралитета Ирландии пишет «Русская Ирландия».
Не знают жизни...
Представитель ЕС по внешней политике Каллас выразила мнение, что политика нейтралитета Ирландии обусловлена тем, что страна якобы не осознает ужасы современного мира — массовые депортации, подавление культуры и языка.
По данным RTE, Каллас сделала эти замечания во время проходивших в преддверии предстоящего саммита НАТО дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге.
«Я хочу обратиться к нашим ирландским коллегам. Я имею в виду, что да, мир — это не значит, что человеческие страдания при этом заканчиваются, — цитирует слова Каллас RTE. — Если ты знаешь, что сдаешься, и у тебя есть агрессор, которому ты позволяешь взять все, что он хочет — это не приведет к прекращению человеческих страданий».
«Наш опыт за железным занавесом таков, что после Второй мировой войны такие страны, как Ирландия, смогли построить свое благосостояние, а для нас это означало жестокости, массовые депортации, подавление языка и культуры», — сказала Каллас.
«Это то, что происходит. Это тоже мир, но на самом деле это не свобода. В этом мире нет свободы выбора людей, за которую мы в ЕС боремся и которая лежит в основе самой сути ЕС», — сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС.
Кровавый опыт колониализма
Член Европейского парламента от ирландской партии Sinn Féin («Мы сами») Кэтлин Фунчион заявила: «Меня поразило выступление Каллас: оно показало, что она ничего не знает об истории Ирландии».
«В своей речи я подчеркнула долгую политику нейтралитета Ирландии, которую сформировали наш собственный опыт колониализма и борьбы за самоопределение, — сказала Фунчион. — Утверждение Каллас, что Ирландия просто процветала в послевоенный период без травм и угнетения, глубоко неадекватно и игнорирует наш опыт».
«Ирландия также страдала от жестокостей: от резни в Баллимерфи до Кровавого воскресенья, когда британские солдаты расстреляли невинных гражданских лиц», — сказала Фунчион.
«Наши люди подвергались наказаниям без суда и следствия, их дискриминировали при поиске жилья и работы. Особенно на севере».
«Кроме того, продолжалась постоянная борьба с подавлением ирландского языка и культуры. Об этом свидетельствует многолетняя кампания за принятие закона об ирландском языке на севере».
«Комментарии Каллас были необдуманными и глубоко игнорирующими опыт ирландского сообщества, которое до сих пор ищет справедливости», — говорится в заявлении Фунчион.
Кажется, неизвестны случаи, когда репрессивный аппарат СССР подавлял какие-то массовые протесты эстонцев силой оружия, добавим мы. И еще интересно — отец Каллас в советской Эстонии служил высокопоставленным партийным функционером.
Еще любопытный момент — недавно в Европарламенте немецкий евродепутат Мартин Зоннеборн заявил, что его хомячок знает больше о внешней политике, чем Каллас.
Член Европейского парламента от партии Sinn Féin добавила, что написала в бюро Каллас и требует, чтобы она взяла свои слова назад.
