Путин объявил о новом раунде переговоров с Украиной

Россия готова провести в Стамбуле следующий раунд переговоров с Украиной и благодарна президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за содействие. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Договаривались таким образом, что после завершения вот этой стадии мы проводим третий раунд переговоров. В целом мы к этому готовы», — отметил президент РФ.

Глава государства уточнил, что предметом переговоров станет обсуждение меморандумов, составленных представителями Москвы и Киева.