У России заканчиваются запасы бронетехники, произведённой в советские годы - ISW

В мире
Дата публикации: 27.06.2025

У России заканчиваются запасы бронетехники, произведённой в советские годы - ISW


У России начинают заканчиваться запасы бронетехники, произведённой в советские годы, говорится в последнем отчёте Американского института изучения войны (ISW), пишет LETA со ссылкой на INTERFAX-UKRAINA.

"Спутниковые снимки, на которых видны отдельные ремонтные заводы бронетехники в России, свидетельствуют о том, что Россия продолжает полагаться на восстановление запасов бронетехники времён СССР", – говорится в отчёте ISW.

"Большая часть бронетехники, которую Россия извлекает со складов, уже не находится в состоянии, пригодном для немедленного использования на фронте без восстановления, как это было возможно в начале войны", – отмечается в документе.

"На протяжении всей войны Россия поддерживала свои наступательные операции за счёт использования советских запасов бронетехники, чтобы компенсировать крупные потери, однако этот ресурс ограничен и приближается к точке сокращения доступности. Вместо бронемашин российские войска всё чаще используют мотоциклы и багги на линии фронта в Украине, поскольку в конце 2023 и начале 2024 годов понесли значительные потери техники", – указали эксперты ISW.

Британский Международный институт стратегических исследований (IISS) в феврале оценил, что российская армия только в 2024 году потеряла более 3700 бронетранспортёров и бронемашин.

"До сих пор неясно, смогут ли используемые Россией мотоциклы и багги в среднесрочной и долгосрочной перспективе компенсировать эти потери", – говорится в отчёте ISW.

#война рф и украины #россия
Оставить комментарий

(1)
  • 27-го июня

    выходит Россия древним оружием сражается лучше чем нато и украина современным оружием? звучит не убедительно

    12
    0

