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Но наша Латвия нам дороже: опубликован рейтинг стран по стоимости жизни 2 881

В мире
Дата публикации: 29.06.2025
BB.LV
Но наша Латвия нам дороже: опубликован рейтинг стран по стоимости жизни
ФОТО: Unsplash

Аналитический сервис Numbeo представил обновленный рейтинг стоимости проживания в странах и отдельных территориях в 2025 году.

В рейтинге 139 стран и территорий. Американские Виргинские острова расположились на первом месте, за ними следуют Швейцария и Исландия. Латвия - на 51 месте по дороговизне, между Испанией (50-е место) и Хорватией (52). Литва на 48 месте, то есть эта страна чуть дороже Латвии, а Эстония - на 35-м - еще более дорогая.

Данный индекс стоимости жизни показывает, насколько дорогая или дешевая жизнь в определенной стране по сравнению с базовым эталоном — Нью-Йорком, который имеет индекс 100.

Если индекс страны 43 (как в Латвии), это значит, что жизнь в Латвии более, чем в два раза дешевле, чем в Нью-Йорке. Эта цифра учитывает средние расходы на продукты питания, аренду жилья, транспорт, рестораны, коммунальные услуги и др. К примеру, аренда в Латвии в 10 раз дешевле, чем в Нью-Йорке (латвийский индекс равняется 10), а продукты питания более, чем в два раза дешевле нью-йоркских

Важно, что индекс не учитывает уровень доходов и фактическую покупательскую способность. В экономике, где низкие расходы сопровождаются низкими заработками, низкий индекс может свидетельствовать об ограниченных возможностях потребителей.

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#латвия #рейтинг
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(2)
  • DJ
    Danik Jupiters
    30-го июня

    А где ссылка посмотреть рейтинг, а-то много спекулянтов в латвии

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  • A
    Aleks
    29-го июня

    Лучше всего о рейтинге Латвии скажет обыкновенный работяга и он даже знает,где она находится .

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