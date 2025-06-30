Baltijas balss logotype

Франция передаст Украине дополнительные истребители 0 324

В мире
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
Франция передаст Украине дополнительные истребители
ФОТО: Global Look Press

Франция передаст Украине дополнительные истребители Mirage 2000-5F.

Перед саммитом НАТО в Гааге Франция обсуждала с Украиной передачу дополнительных истребителей Mirage 2000-5F и совместное производство перехватчиков дронов. Об этом пишет журнал The National Interest (TNI).

Обозреватель Питер Сучиу уверяет, что с момента прибытия на Украину истребители Mirage 2000 использовались для перехвата российских крылатых ракет и беспилотников. «Хотя точное количество Mirage 2000-5F не разглашается, считается, что Париж предоставил Киеву от 12 до 20 самолетов, а после недавних обсуждений между [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и [украинским главой Владимиром] Зеленским это число может быть увеличено», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что «член НАТО Греция дала понять, что может поставить Украине свои истребители Mirage, поскольку она стремится получить более новые [боевые самолеты] Dassault Rafale».

Читайте нас также:
#война на украине
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
«Хамас» согласился освободить десять заложников
x.com/Israel
Голландские эксперты: РФ применяет в Украине газы Первой Мировой
ВСУ заказали современные средства защиты в Великобритании. Иконка видео
x.com/SESU_UA
В результате атак дронов и ракет со стороны России в Киеве есть погибшие и раненые 4 190
x.com/WhiteHouse
Трамп раскритиковал дело против Болсонару 159
x.com/SecRubio
Рубио встретится с Лавровым в Малайзии 1 265
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа 284

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Милые питомцы островитян сделались нерентабельны. Иконка видео
Бизнес
Молодец среди овец: Фолклендские острова переживают тяжелый кризис 18
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена
Наша Латвия
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена 16
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
В мире
Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать 22
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 56
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 42
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 93
Милые питомцы островитян сделались нерентабельны. Иконка видео
Бизнес
Молодец среди овец: Фолклендские острова переживают тяжелый кризис 18
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена
Наша Латвия
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена 16
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
В мире
Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать 22

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео