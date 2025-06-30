Иран мог утаить запасы урана для 9 атомных бомб - СМИ

У властей страна Запада и МАГАТЭ нет уверенности в том, что стало с иранскими запасами высокообогащенного урана, пишет Reuters. Их может быть достаточно для девяти атомных бомб, подсчитало агентство, пишет DW .

Власти стран Запада и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не располагают точными данными о том, что стало с примерно 400 кг высокообогащенного урана, которыми располагал Иран до воздушных атак США и Израиля. Об этом пишет агентство Reuters в воскресенье, 29 июня, со ссылкой на источники.

Игра в "кошки-мышки" между Ираном и Западом

Агентство утверждает, что опросило десятки действующих и бывших чиновников стран Запада, которые отвечали за сдерживание ядерной программы Тегерана. По их словам, доподлинно неизвестно, успел ли Иран вывести обогащенный уран с ядерных объектов до ударов США или Израиля. Поиски этого материала теперь станут "игрой в кошки-мышки" между Ираном и Западом, заявил один из источников.

Согласно публичной оценке МАГАТЭ, до войны 2025 года у Ирана было более 400 кг урана, обогащенного до 60%. Это близко к оружейному уровню в 90%. Как пишет Reuters, этого количества достаточно, чтобы создать девять атомных бомб.

Судьба иранского урана остается тайной

"Даже малая часть этого количества, оставшаяся неучтенной, станет серьезной проблемой для западных держав, которые считают, что Иран сохраняет возможность обладать ядерным оружием", - пишет Reuters.

"Если иранцы честно расскажут о 400 кг высокообогащенного урана, то проблема будет разрешима. Но если они этого не сделают, то никто никогда не узнает наверняка, что с ним произошло", - сказал агентству анонимный западный дипломат.

США не считают, что Иран спас запасы урана

Ранее власти Ирана заявили, что эвакуировали ядерные объекты до ударов США. Такую же оценку привел ряд СМИ. Например, газета Financial Times, сославшаяся на источники в европейских разведслужбах. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси также не исключил такую возможность.

Однако в Вашингтоне не согласны, что Иран успел вывезти обогащенный уран с ядерных объектов. Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет исключили такую возможность.