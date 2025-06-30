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Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе 1 723

В мире
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис в понедельник днем сбил мужчину на пешеходном переходе, пострадавшего доставили в медицинское учреждение, подтвердила BNS пресс-секретарь Главного комиссариата полиции Каунасского уезда Одета Вайткявичене.

«В 12:04 мы получили сообщение от прохожего о том, что автомобиль Rolls-Royce, которым управлял мэр города, по предварительным данным, сбил тридцатилетнего пешехода, переходившего улицу по пешеходному переходу на проспекте Прамонес», — сказала она.

Пешеход был доставлен в медицинское учреждение из-за полученных травм.

«Насколько нам известно, жизни пешехода ничего не угрожает, мэр был за рулем трезвым», — сказала Вайткявичене.

«Сотрудники еще работают на месте происшествия, оформление дорожно-транспортного происшествия занимает много времени, пока они еще работают», — отметила она, отвечая на вопрос, начала ли полиция расследование инцидента.

Как сообщало агентство BNS, зимой 2018 года Матийошайтис также сбил 80-летнего мужчину на пешеходном переходе на улице Шв. Гертрудос, травмы у мужчины оказались несерьёзными.

Мэр Каунаса тогда пообещал, что больше не будет водить машину во время работы.

Кроме того, осенью 2016 года Матийошайтис был замешан в инциденте, в котором он, возможно, не пропустил человека, идущего по пешеходному переходу. Тогда свидетель рассказал, что видел на переходе человека, прислонившегося к чёрной машине, который был зол на водителя и наносил удары по капоту автомобиля.

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(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го июня

    Вот что бывает, когда кусок идиота занимающий государственную должность, садиться за руль легкового автомобиля, если он раньше управлял только трактором.

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