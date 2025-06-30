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Воин ВСУ о плене: «Ели мышей, туалетную бумагу, хозяйственное мыло, слизней, червей» 3 486

В мире
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
Остров стал символом сопротивления Москве.

Остров стал символом сопротивления Москве.

"Мы столкнулись там с безграничным насилием, как физическим, так и моральным".

Украинский морской пехотинец Владислав Задорин служил в гарнизоне на острове Змеиный, где один из военных в первые дни войны произнес в эфире знаменитую фразу "Русский военный корабль, иди на х..."

После почти двух лет в плену Владислава удалось обменять. Он вернулся в Украину в январе 2024 года и недавно принял участие в конференции Globsec в Праге, значительная часть которой была посвящена войне в Украине. В ее кулуарах он поговорил с корреспондентом украинской службы Радио Свобода – о жизни в плену и о том, как ему пришлось читать под запись детские сказки для ФСБ.

Примерно 80 украинских военнослужащих, которые находились на острове Змеиный в тот день, поначалу считались убитыми. Но на самом деле они были взяты в плен российскими военными, которые сначала обстреляли, а затем оккупировали остров. Широкая известность, которую получила фраза про "русский военный корабль", означала, что пленные со Змеиного после захвата столкнулись с особенно жестокими издевательствами со стороны российских военных.

"Это очень обеспокоило русских, – рассказывает 26-летний бывший морпех Владислав Задорин. – Они думали: как могли обычные военные отправить... такой огромной машине, как российские военные? За это нас постоянно избивали".

Задорин объясняет, что в попытке установить автора нецензурной фразы российские власти подвергли его и других пленных из гарнизона острова Змеиный аудиотестированию.

"Меня восемь раз водили на обследование. Мне давали детские сказки, которые я должен был читать, – рассказал Задорин, который уволился из морской пехоты Украины в звании старшего матроса. – Я с первого раза понял, что что-то не так, и каждый раз менял голос – менял тон, хрипы и так далее, чтобы их как можно больше запутать".

Задорин говорит, что физическое насилие над пленными со Змеиного стало особенно жестоким после того, как в апреле 2022 года украинскими ракетами был поражен и потоплен корабль, который потребовал от пограничников капитулировать, – ракетный крейсер "Москва", флагман Черноморского флота России.

По словам Задорина, после затопления "Москвы" он и его товарищи "летали по коридору, как подушки" – от ударов, которые им наносили охранники.

"Ели мышей, туалетную бумагу, хозяйственное мыло, слизней, червей – все, что могли съесть"

Задорин рассказывает, что в российских тюрьмах, где держали его и других украинских пленных, издевательства охраны над заключенными были повседневной реальностью. Он сравнивает эти тюрьмы с концентрационными лагерями: "Если убрать газовые камеры и крематории, то там происходило именно это", – замечает он. Задорин говорит, что живет с физическими последствиями плена и жестокого обращения в колонии, включая повреждения позвонков, по которыми его били молотком, проблемы с мочевым пузырем и черепно-мозговую травму. "Я время от времени теряю зрение", – признается он.

"Мы столкнулись там с безграничным насилием, как физическим, так и моральным", – говорит он. А также с "унижением и русификацией" – например, в форме принудительных уроков истории России и Украины, которая, по его словам, была "полностью искажена" в соответствии с нарративами, продвигаемыми Владимиром Путиным и его правительством.

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#война в украине
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(3)
  • Д
    Дед
    30-го июня

    Не сказал бы, что на мыле и слизнях сильно исхудал. Я не в курсе, может они и калорийные, но узники концлагерей, по документальным фильмам, выглядели несколько иначе. Думаю, пурга и пропаганда. Может не все, но и плен не фига не курорт.

    2
    0
  • Ч
    Чангл
    30-го июня

    Порваная жопа его не так интересует как позвонки? Он думал, что пошлет на х**й и ему ничего не будет. Было видно по кадрам, когда их взяли, что голова опущена. За то слава, через задний проход

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    3
  • NB
    Nose Bose
    30-го июня

    непонятно, зачем воееному кораблю надо было рисковать и брать в плен этого храброго воена, а не разбомбить к едрене фене? Содержать его потом, кормить... раз они такие варвары. Странно это все :)

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