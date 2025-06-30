"Мы столкнулись там с безграничным насилием, как физическим, так и моральным".

Украинский морской пехотинец Владислав Задорин служил в гарнизоне на острове Змеиный, где один из военных в первые дни войны произнес в эфире знаменитую фразу "Русский военный корабль, иди на х..."

После почти двух лет в плену Владислава удалось обменять. Он вернулся в Украину в январе 2024 года и недавно принял участие в конференции Globsec в Праге, значительная часть которой была посвящена войне в Украине. В ее кулуарах он поговорил с корреспондентом украинской службы Радио Свобода – о жизни в плену и о том, как ему пришлось читать под запись детские сказки для ФСБ.

Примерно 80 украинских военнослужащих, которые находились на острове Змеиный в тот день, поначалу считались убитыми. Но на самом деле они были взяты в плен российскими военными, которые сначала обстреляли, а затем оккупировали остров. Широкая известность, которую получила фраза про "русский военный корабль", означала, что пленные со Змеиного после захвата столкнулись с особенно жестокими издевательствами со стороны российских военных.

"Это очень обеспокоило русских, – рассказывает 26-летний бывший морпех Владислав Задорин. – Они думали: как могли обычные военные отправить... такой огромной машине, как российские военные? За это нас постоянно избивали".

Задорин объясняет, что в попытке установить автора нецензурной фразы российские власти подвергли его и других пленных из гарнизона острова Змеиный аудиотестированию.

"Меня восемь раз водили на обследование. Мне давали детские сказки, которые я должен был читать, – рассказал Задорин, который уволился из морской пехоты Украины в звании старшего матроса. – Я с первого раза понял, что что-то не так, и каждый раз менял голос – менял тон, хрипы и так далее, чтобы их как можно больше запутать".

Задорин говорит, что физическое насилие над пленными со Змеиного стало особенно жестоким после того, как в апреле 2022 года украинскими ракетами был поражен и потоплен корабль, который потребовал от пограничников капитулировать, – ракетный крейсер "Москва", флагман Черноморского флота России.

По словам Задорина, после затопления "Москвы" он и его товарищи "летали по коридору, как подушки" – от ударов, которые им наносили охранники.

"Ели мышей, туалетную бумагу, хозяйственное мыло, слизней, червей – все, что могли съесть"

Задорин рассказывает, что в российских тюрьмах, где держали его и других украинских пленных, издевательства охраны над заключенными были повседневной реальностью. Он сравнивает эти тюрьмы с концентрационными лагерями: "Если убрать газовые камеры и крематории, то там происходило именно это", – замечает он. Задорин говорит, что живет с физическими последствиями плена и жестокого обращения в колонии, включая повреждения позвонков, по которыми его били молотком, проблемы с мочевым пузырем и черепно-мозговую травму. "Я время от времени теряю зрение", – признается он.

"Мы столкнулись там с безграничным насилием, как физическим, так и моральным", – говорит он. А также с "унижением и русификацией" – например, в форме принудительных уроков истории России и Украины, которая, по его словам, была "полностью искажена" в соответствии с нарративами, продвигаемыми Владимиром Путиным и его правительством.