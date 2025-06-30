Зеленский попросил Германию надавить на члена ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к представителям Германии с просьбой повлиять на позицию Венгрии по украинскому конфликту. Его слова приводит «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Мы благодарны за поддержку 18-го санкционного пакета против российской агрессии. Я знаю, что европейцы, лидеры Европы, очень близки к этому пакету. Я знаю, что есть некоторые пока недоразумения с официальным Будапештом», — заявил он.

26 июня в Европейском союзе (ЕС) прошло голосование по проекту о начале переговоров по приему Украины в объединение. Сообщалось, что документ поддержали 26 из 27 членов объединения. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что единственной проголосовавшей против страной была Венгрия.

Министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что будет против продления военной помощи ЕС Украине, поскольку она слишком дорого обходится налогоплательщикам Европы.