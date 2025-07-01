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В какой стране ЕС продукты самые дорогие и самые дешёвые? 0 448

В мире
Дата публикации: 01.07.2025
Euronews
В какой стране ЕС продукты самые дорогие и самые дешёвые?

По последним данным Евростата, Люксембург оказался самой дорогой страной ЕС по ценам на продукты питания, а Финляндия - по ценам на алкогольные напитки.

Продукты в Румынии — среди самых дешёвых в Европе, несмотря на высокий уровень инфляции Жители каких стран ЕС платят больше и меньше всего за продукты питания, напитки и табак?

Инфляция в ЕС в 2015 году составляла 0,1%, а к 2024 году составила 2,6%. В прошлом году самые высокие темпы инфляции среди стран ЕС были зафиксированы в Румынии — 5,8%, Бельгии — 4,3% и Хорватии — 4,0%.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки были выше всего в Люксембурге — на 25% больше среднего по ЕС; за ним следует Дания — на 20% выше среднего.

Самые низкие цены в среднем — в Румынии, на 24% меньше среднего уровня, а в Словакии — на 17%.

Самый дорогой алкоголь был в Финляндии. Безалкогольные напитки были дешевле всего в Италии, а табак — в Болгарии.

Если рассматривать конкретные продукты, то в Дании самые дорогие хлеб и рыба, в Люксембурге — мясо, а на Кипре — молочные продукты. Напротив, самое дешёвое молоко — в Словакии, а рыба — в Румынии.

При этом отмечается, что в последние годы разница в ценах на продукты питания и безалкогольные напитки сглаживается, а на алкоголь и табак, наоборот, увеличивается.

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#цены #европа #продукты
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