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США прекратили поставки части обещанных Украине боеприпасов 0 400

В мире
Дата публикации: 02.07.2025
Deutsche Welle
США прекратили поставки части обещанных Украине боеприпасов
ФОТО: dreamstime

Пентагон заморозил поставки Киеву ракет для систем ПВО Patriot, ракет Hellfire и других высокоточных артиллерийских боеприпасов из-за опасений, что запасы этих вооружений в самих США слишком малы, пишет DW со ссылкой на Politico.

Пентагон прекратил поставки зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов Украине из-за опасений, что запасы этих вооружений в самих США слишком сильно сократились. Данное решение было инициировано заместителем помощника министра обороны США Элбриджем Колби еще в начале июня, сообщило во вторник, 1 июля, издание Politico со ссылкой на трех осведомленных с ситуацией источников.

По информации издания, речь идет о ракетах для систем ПВО Patriot, ракетах Hellfire и других высокоточных артиллерийских боеприпасах. Поставки этих вооружений были согласованы с Киевом еще администрацией Джо Байдена.

Белый дом: Решение принято "в интересах Америки"

Как пояснила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, слова которой приводит Politico, решение о заморозке поставок принято "в интересах Америки" по итогам внутреннего пересмотра военной поддержки другим странам.

Действия Пентагона вызвали беспокойство в Конгрессе США. "Системы ПВО США, включая Patriot, являются основой обороны Украины…Они работают. Они ежедневно спасают жизни", - цитирует Politico конгрессвумен-демократа от штата Огайо Марси Каптур. "Если это правда, то г-н Колби принимает решения, которые неизбежно приведут к гибели украинских военных и гражданских".

Боеприпасы, о которых идет речь, поступали в Украину в течение более двух лет по двум каналам, уточняет издание: из текущих запасов Пентагона с последующей компенсацией затрат и по инициативе содействия безопасности Украины (USAI), в рамках которой США финансируют закупки оружия для Киева у американских оборонных компаний. К концу президентского срока Байдена все средства, выделенные в рамках USAI, были распределены, поставки продолжались по мере готовности систем.

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#война рф и украины #сша
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